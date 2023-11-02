Истинный наследник Toyota Crown выходит на рынок: задний привод и две установки на выбор

Классический седан доступен в виде гибрида HEV, клиентам также предложен водородомобиль. Пока новинка представлена только на родине Тойоты, и там на массовые продажи компания не рассчитывает.

В актуальном шестнадцатом поколении модель Toyota Crown стала отдельным семейством: во многих странах уже продают седан с кроссоверным имиджем, в Японии также стартовал пятидверный паркетник с приставкой Sport, вдобавок к рыночному дебюту готовится Estate – смесь универсала и SUV. Все перечисленные модификации построены на платформе GA-K и имеют поперечное расположение мотора и основной передний привод. А вот представленный сегодня на родине марки Crown Sedan устроен иначе: именно этот автомобиль, по сути, является истинным наследником Краунов.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

В основе флагманской четырехдверки лежит «тележка» GA-L с продольным расположением двигателя и задним приводом. У машины адаптивная подвеска. Длина нового классического Toyota Crown Sedan равна 5030 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1475 мм, колесная база – 3000 мм. Объем багажника – 450 литров. Для сравнения, габариты почившего «пятнадцатого» седана Краун: 4910/1800/1455 мм, расстояние между осями – 2920 мм.



Внешне Crown Sedan перекликается с остальными членами семейства, но есть и свои фишки. В частности, только этой четырехдверке досталась солидная радиаторная решетка с вертикальными клиньями. Модели положены 19- или 20-дюймовые колеса. Одновременно японцам предложен седан с более агрессивным обвесом от Modellista.



Салон же оформлен, как у других нынешних Краунов, внутри – визуально объединенные экраны мультимедийной системы и приборки (но сами приборы утоплены) и довольно строгий блок управления «климатом» с физическими кнопками. Интерьер отделан дорогими материалами.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

У спинок сидений второго ряда регулируется наклон, а в задний откидывающийся подлокотник встроена сенсорная панель, на которую выведены все основные настройки (аудиосистема и «климат»; электрорегулировки, подогрев и вентиляция сидений и т.д.). Разумеется, в списке оборудования также значится комплекс современных систем безопасности.



1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

В Японии Toyota Crown Sedan доступен в двух модификациях, обе – исключительно с задним приводом. Базовая – это гибрид HEV, то есть без возможности подзарядки от электросети. В состав установки такой четырехдверки вошли бензиновый четырехцилиндровый атмосферник A25A-FXS 2.5 (185 л.с.) и пара электромоторов. Вторая модификация – водородная (FCEV), с техникой, как у родственной модели Toyota Mirai: у этого Crown Sedan 182-сильный электромотор (на задней оси) и три баллона для водорода; паспортная дальнобойность на одной заправке – 820 км.



Японские дилеры уже открыли прием заказов на четырехдверку, старт «живых» продаж намечен на 13 ноября. У каждой модификации пока только одно исполнение. Гибрид Toyota Crown Sedan HEV стоит 7 300 000 йен, что эквивалентно примерно 4 500 000 рублей по текущему курсу. Водородный седан FCEV обойдется в 8 300 000 йен (около 5 117 000 рублей). К слову, Toyota Mirai дешевле – от 7 106 000 йен (4 381 000 рублей). В Японии Тойота рассчитывает продавать по 600 флагманских седанов ежемесячно. Позже заднеприводный Toyota Crown Sedan доберется и до других стран.

