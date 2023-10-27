Водородные авто ×

Toyota признала проект водородного седана Mirai провальным

27.10.2023 426 0 0

Несмотря на это, японская компания намерена продолжить разрабатывать направление водородных машин, но в секторе коммерческого транспорта.

Старт продажам Toyota Mirai в Японии был дан в конце 2014 года, затем «водородомобиль» появился и на других рынках. Модель сменила поколение в конце осени 2020-го, а в декабре того же «ковидного» года новый седан добрался до дилеров на домашнем рынке. Правда, смена генерации Mirai не помогла: что в первом, что во втором поколении продажи четырёхдверки оказались весьма скромными.

На фото: актуальный седан Toyota Mirai

Известно, что совокупные продажи Toyota Mirai первого поколения из года в год не превышали 2 тыс. экземпляров. Самым успешным для водородного седана стал 2021 год, однако в 2022-м показатель снова едва превысил двухтысячную планку. В текущем году показатель подрос: с января по сентябрь дилеры Toyota реализовали 2604 четырёхдверки, что на 80% больше, чем за девять месяцев 2022-го.

Как сообщает британский Autocar со ссылкой на технического директора Toyota Хироки Накадзиму, в компании признали, что продажи Mirai «не были успешными». Очевидно, третьего поколения у водородного седана не будет. По словам представителя Тойоты, проблема с продажами возникла из-за отсутствия в достаточном количестве водородных заправочных станций. Как сообщает Motor1 со ссылкой на данные американского Министерства энергетики, в США насчитывается всего 57 пунктов для заправки машин водородом, причём все они числятся в Калифорнии.

Несмотря на слабые продажи Mirai, Toyota не собирается отказываться от самой технологии. По словам Хироки Накадзимы, водород в качестве топлива больше подойдёт тому транспорту, который «в основном перемещается между двумя точками», речь идёт о коммерческих автомобилях. Он пояснил, что такие машины, движущиеся чаще всего по определённым маршрутам, гораздо легче будет обеспечить стабильными вариантами дозаправки. Кстати, немногим ранее Toyota и Isuzu объявили о том, что будут совместно разрабатывать лёгкие грузовики, работающие на водородных топливных элементах. Подробностей об их «начинке» пока нет.

Напомним, в основе актуального Toyota Mirai находится заднеприводная версия модульной платформы TNGA (GA-L). Водород для топливных ячеек находится в трёх баллонах: два расположены перед задней осью, а третий – за ней. Литий-ионная батарея установлена вертикально между амортизационными стойками заднего моста. Запас хода составляет 850 км (при расчёте по методу JEVS).

Мощность расположенного под капотом Toyota Mirai второго поколения электрохимического генератора составляет 174 л.с. За привод отвечает один электромотор, который находится на задней оси, его отдача равна 182 л.с., а максимальный крутящий момент – 300 Нм.

Ранее Honda представила оснащенный топливными элементами кроссовер на базе CR-V. Известно, что эта версия SUV будет представлена в США и Японии, выход на рынки запланирован на следующий год. Не исключено, что Honda CR-V FCEV тоже придётся столкнуться со скромными продажами из-за недостаточного количества заправочных станций.

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