Honda собирается начать производство водородных автомобилей на базе кроссовера CR-V

Выпуск машин на топливных элементах (FCEV) начнётся в 2024 году, его наладят на мощностях площадки Performance Manufacturing Center в Мэрисвилле (штат Огайо).

Honda CR-V остаётся одним из самых популярных кроссоверов на американском рынке. Так, по итогам 2021 года дилеры реализовали в США 361 271 шт., что на 8,3% больше, чем годом ранее. В текущем году у модели ощутимый минус: за первые десять месяцев клиенты купили 199 204 экземпляра, что почти на 37% меньше, чем в январе-октябре предыдущего года. Отметим, американская версия паркетника шестого поколения дебютировала пару месяцев назад, в сентябре.

Теперь на базе этого нового CR-V японский производитель собирается начать в США производство водородных автомобилей (FCEV). Такие «батарейные» кроссоверы на топливных элементах можно будет заправлять как на водородных заправках, так и на станциях зарядки электрокаров.



В Honda отметили, что у владельцев FCEV будет возможность как заряжать аккумулятор своего CR-V непосредственно от электросети, так и использовать ту электроэнергию, которая вырабатывается на борту за счёт водорода. В итоге это даст водителям свободу выбора: либо заряжать как электромобиль для ежедневных поездок на работу, либо быстро заправляться на водородной станции (такой вариант больше подойдёт тем, кто находится в дороге).

Пока что производитель не рассекретил такие подробности о «начинке» будущей новинки как мощность силовой установки, ёмкость батареи и запас хода. Вероятно, технические данные появятся ближе к старту производства. Японская компания собирается выпускать водородный кроссовер Honda CR-V на мощностях площадки Performance Manufacturing Center, которая находится в Мэрисвилле (США, штат Огайо). В пресс-центре Хонды отметили, что малообъёмное производство FCEV начнётся в 2024 году.



На фото: Honda CR-V

По словам вице-президента по планированию и стратегии американского подразделения компании Гэри Робинсона, «Honda поставила перед собой цель достичь углеродной нейтральности к 2050 году, и полная электрификация линейки автомобилей к 2040 году имеет решающее значение для её достижения». Также в Хонде отметили, что «ускоряют план по производству электромобилей» в Штатах.



Как Kolesa.ru сообщал ранее, актуальный Honda CR-V шестого поколения доступен с бензиновой 1,5-литровой «турбочетвёркой» с отдачей в 193 л.с. и 243 Нм крутящего момента; двигатель идёт в паре с вариатором. Также в США предлагается гибридный CR-V: в основе установки находится работающий по экономичному циклу Аткинсона 2,0-литровый мотор, совокупная мощность системы равна 207 л.с. (335 Нм). Полный привод предусмотрен для всех вариантов кроссовера, а топовый гибридный CR-V имеет колёсную формулу 4x4 по умолчанию.



В компании пока не рассказали, какая цена будет у «батарейного» кроссовера на топливных элементах. Нынешний Honda CR-V с турбомотором в Штатах можно купить за 31 110 – 35 260 долларов (в зависимости от версии), а цена гибрида варьируется в диапазоне от 32 450 до 38 600 долларов.