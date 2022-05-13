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  • Toyota Venza 2023 модельного года получила новую мультимедийную систему и версию Nightshade

Toyota Venza 2023 модельного года получила новую мультимедийную систему и версию Nightshade

13.05.2022 148 0 0

«Посвежевшая» модель обзавелась набором улучшенных систем помощи водителю Toyota Safety Sense 2.5 (актуальный кроссовер оснащён версией 2.0).

 

Компания Toyota представила паркетник Venza пару лет назад в США, он является клоном модели Harrier, которая доступна в Японии и некоторых странах Юго-Восточной Азии. По итогам 2021 года американские дилеры реализовали 61 988 автомобилей, но в текущем году динамика у модели пока отрицательная: за первую треть текущего года было продано 13 145 шт., что на 39,5% меньше, чем годом ранее.

На фото: Toyota Venza 2023 модельного года (Nightshade Edition)

Теперь подразделение Toyota в Штатах анонсировало появление версии кроссовера 2023 года: у неё будет несколько важных обновок, которые, вероятно, смогут повысить интерес клиентов к этой модели. Так, Venza следующего модельного года получит информационно-развлекательную систему Toyota Audio с тачскрином диагональю либо 8, либо 12,3 дюйма (в зависимости от версии). Мультимедиа поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, умеет обновляться по воздуху, а также включает в себя интеллектуального помощника, которым можно управлять с помощью голоса.

Помимо этого, «посвежевший» кроссовер получил модернизированные USB-порты и беспроводное зарядное устройство нового поколения для смартфонов. Список оборудования изменился в том числе у базовой версии Venza LE – место скромного 4,2-дюймового экрана «мультимедийки» займёт более крупный дисплей (диагональ – 7 дюймов).

Большая доля изменений пришлась на исполнение Venza Limited: она получила стеклоочистители с датчиком дождя, пассажирское кресло с восемью регулировками и электроприводом. Кроме того, перед глазами водителя в этой версии находится виртуальная «приборка» диагональю 12,3 дюйма (есть несколько режимов отображения). У комплектации Venza XLE 2023 модельного года в список стандартного оборудования теперь входят светодиодные противотуманные фары.

«Посвежевшая» Venza получила комплекс помощников водителю Toyota Safety Sense 2.5. По сравнению с предыдущей системой 2.0 у неё модернизированы системы предупреждения о столкновении, обнаружения пешеходов (теперь они видят встречные транспортные средства и пешеходов на перекрёстках при повороте). В списке систем безопасности также значатся круиз-контроль, оповещение о выезде с полосы движения, автоматическая смена дальнего света на ближний, распознавание дорожных знаков, мониторинг слепых зон и т.д.

Toyota Venza 2023 года получит версию Nightshade, в её основе лежит исполнение XLE. Такой вариант отличается визуально за счёт чёрных элементов декора, в частности, на решётке радиатора, боковых зеркалах, дверных ручках и боковых юбках. Кроме того, у такой версии имеются 19-дюймовые алюминиевые колёсные диски с глянцевой чёрной отделкой. Версия Nightshade представлена в трёх цветах кузова.

«Начинка» у модели осталась прежней: речь идёт о гибридной силовой установке, в состав которой входят четырёхцилиндровый бензиновый двигатель объёмом 2,5 литра, три электромотора, а также литий-ионный аккумулятор. Совокупная мощность системы полноприводного кроссовера составляет 222 л.с. 

Какой будет цена Venza 2023 модельного года в компании пока не раскрыли. Актуальный паркетник можно купить в США минимум за 33 240 долларов, топовая версия обходится не менее, чем в 40 730 долларов.

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