Рестайлинг ×

Ещё один паркетник Toyota Corolla Cross: смесь нового со старым

28.10.2025 415 0 1

Модернизированный кроссовер Тойоты добрался до китайского рынка. Как водится, у местной модели оказалась своя программа рестайлинга. В частности, ей оставили старую оптику, а вот интерьер перекроили куда существеннее, чем для других стран.

В Китае компактный паркетник Toyota Corolla Cross представлен в двух ипостасях. Так, за производство модели с глобальными именем и дизайном отвечает совместное предприятие FAW Toyota. А СП GAC Toyota выпускает кроссовер под именем Frontlander, который прежде был клоном дореформенного варианта для Японии. В сентябре текущего года дебютировал рестайлинговый Toyota Frontlander: у такой пятидверки оказались оригинальные внешность и интерьер. Теперь же обновлен и кроссовер от FAW Toyota.

1 / 2
2 / 2

Китайская версия Corolla Cross получила безрамочную радиаторную решетку и новый передний бампер, как у «мировой» модели. У машин, доступных на большинстве рынков, еще заменили диодную начинку в фарах, в Японии и Европе кроссоверу вдобавок достались модернизированные задние фонари. Да и у Toyota Frontlander вся светотехника новая. А вот у Toyota Corolla Cross для КНР и фары, и фонари прежние.

Зато интерьер – новый, пусть и такой же, как у рестайлингового Frontlander. Если сравнивать с Corolla Cross для других стран, то у китайского варианта появилась другая передняя панель и собственная мультимедиа-система. «Простые» комплектации получили планшет диагональю 10,25 дюйма, в нижней части корпуса которого имеется ряд физических клавиш. У топовых исполнений Toyota Corolla Cross для Китая тачскрин диагональю 12,9 дюйма – уже без кнопок.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

В списке оборудования начальных версий еще значатся 7-дюймовый приборный экран, климат-контроль, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Дорогие комплектации – это приборка диагональю 8,8 дюйма, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, люк в крыше и расширенный комплекс водительских ассистентов.

Техника у Toyota Frontlander и Toyota Corolla Cross одинаковая. В Китае оба паркетника доступны как только с ДВС, так и с гибридной установкой HEV (без возможности зарядки от электросети). «Традиционные» кроссоверы оснащены атмосферником 2.0 мощностью 171 л.с. и вариатором. Гибриды имеют дефорсированный до 158 л.с. мотор 2.0, электродвигатель мощностью 113 л.с. и электромеханический вариатор. Привод исключительно передний.

Без учета акций обновленный кроссовер Toyota Corolla Cross стоит 126 800 – 159 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,4 млн – 1,8 млн рублей по текущему курсу. Рестайлинговый паркетник Toyota Frontlander дороже – от 132 800 юаней (около 1,5 млн рублей).

кроссовер Китай авторынок новинки рестайлинг Toyota Toyota Corolla Cross
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гаджеты RoadGo: честные гаджеты по честной цене? Тестируем бюджетные новинки Недавно на маркетплейсах появился любопытный бренд недорогой автоэлектроники. Модели эконом-класса прямо-таки удивляют множеством пятизвездочных отзывов. «Колеса» решили разобраться в вопрос... 818 0 0 28.10.2025
Статьи / Автотовары Почему параллельный импорт не позволяет экономить на оригинальных автокомпонентах С запуском параллельного импорта многим автовладельцам казалось, что у них появится отличная возможность купить оригинальные запасные части гораздо дешевле, чем раньше. Что получилось в реал... 589 3 0 27.10.2025
Статьи / Мнение без фильтров Сколько правил ни пиши: бессмертные обочечники и сомнительный слоган Я редко читаю надписи на футболках: есть чтиво и поинтереснее. Но один принт моё внимание всё-таки как-то раз привлёк. На нём поверх изображения машинки по-английски было написано что-то тип... 618 7 1 27.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 14744 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 13285 25 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Культурный код с наддувом: опыт владения турбированным ВАЗ-21214 Принято считать, что на городских улицах и тем более – на шоссейных магистралях ужасающе медлительной, шумной и прожорливой Ниве делать нечего. Вялый мотор, да еще и задушенный кондиционером... 12497 18 1 16.10.2025
Обсуждаемое
11 Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Au...
8 5 причин покупать и не покупать Chery Tiggo 7 Pro
7 В погоню за Мерседесом: General Motors анонсировала автопилот третьего...
Новые комментарии
Change privacy settings