Ещё один паркетник Toyota Corolla Cross: смесь нового со старым

Модернизированный кроссовер Тойоты добрался до китайского рынка. Как водится, у местной модели оказалась своя программа рестайлинга. В частности, ей оставили старую оптику, а вот интерьер перекроили куда существеннее, чем для других стран.

В Китае компактный паркетник Toyota Corolla Cross представлен в двух ипостасях. Так, за производство модели с глобальными именем и дизайном отвечает совместное предприятие FAW Toyota. А СП GAC Toyota выпускает кроссовер под именем Frontlander, который прежде был клоном дореформенного варианта для Японии. В сентябре текущего года дебютировал рестайлинговый Toyota Frontlander: у такой пятидверки оказались оригинальные внешность и интерьер. Теперь же обновлен и кроссовер от FAW Toyota.

Китайская версия Corolla Cross получила безрамочную радиаторную решетку и новый передний бампер, как у «мировой» модели. У машин, доступных на большинстве рынков, еще заменили диодную начинку в фарах, в Японии и Европе кроссоверу вдобавок достались модернизированные задние фонари. Да и у Toyota Frontlander вся светотехника новая. А вот у Toyota Corolla Cross для КНР и фары, и фонари прежние.

Зато интерьер – новый, пусть и такой же, как у рестайлингового Frontlander. Если сравнивать с Corolla Cross для других стран, то у китайского варианта появилась другая передняя панель и собственная мультимедиа-система. «Простые» комплектации получили планшет диагональю 10,25 дюйма, в нижней части корпуса которого имеется ряд физических клавиш. У топовых исполнений Toyota Corolla Cross для Китая тачскрин диагональю 12,9 дюйма – уже без кнопок.

В списке оборудования начальных версий еще значатся 7-дюймовый приборный экран, климат-контроль, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Дорогие комплектации – это приборка диагональю 8,8 дюйма, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, люк в крыше и расширенный комплекс водительских ассистентов.

Техника у Toyota Frontlander и Toyota Corolla Cross одинаковая. В Китае оба паркетника доступны как только с ДВС, так и с гибридной установкой HEV (без возможности зарядки от электросети). «Традиционные» кроссоверы оснащены атмосферником 2.0 мощностью 171 л.с. и вариатором. Гибриды имеют дефорсированный до 158 л.с. мотор 2.0, электродвигатель мощностью 113 л.с. и электромеханический вариатор. Привод исключительно передний.

Без учета акций обновленный кроссовер Toyota Corolla Cross стоит 126 800 – 159 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,4 млн – 1,8 млн рублей по текущему курсу. Рестайлинговый паркетник Toyota Frontlander дороже – от 132 800 юаней (около 1,5 млн рублей).