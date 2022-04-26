Спортивная «цешка»: Mercedes-AMG готовит преемника «заряженного» седана С 43

Пока что компания опубликовала только один тизер будущей «четырёхдверки». Известно, что модель немецкой марки получит только четырёхцилиндровый мотор.

Компания Mercedes-Benz представила С-Class нового поколения в феврале 2021 года: в ходе смены генерации седан многое перенял от «старшего брата» S-Class (речь идёт о платформе MRA, деталях внешности и оформлении салона). Теперь подразделение Mercedes-AMG готовит новую «заряженную» версию «цешки», точной даты презентации пока нет, но известно, что автомобиль покажут в скором времени.



На фото: Mercedes-Benz C 200 AMG Line

Пока что в Mercedes решили подогреть интерес поклонников с помощью тизера: на изображении виден «кусочек» передней части будущей «четырёхдверки». Судя по тизеру, у новинки бампер оформят примерно так же, как и у «обычных» версий с пакетом AMG Line. Кроме того, можно разглядеть часть радиаторной решётки с рисунком в виде параллельных вертикально расположенных линий.



Судя по шпионским фотографиям будущего «горячего» седана, которые публиковали в Сети раньше, у автомобиля будут спортивные боковые юбки, колёсные диски оригинального дизайна, задний диффузор, четыре патрубка выхлопной системы (по два с каждой стороны). Ещё несколько отличий ожидается в салоне: в их числе спортивные кресла и руль, а также особая отделка.



Тизер преемника Mercedes-AMG С 43

Ранее стало известно о том, что у AMG-версий нового C-Class под капотом окажутся только четырёхцилиндровые моторы. Предполагается, что преемника актуальной версии C 43 оснастят двигателем от недавно дебютировавшего кабриолета Mercedes-AMG SL 43: речь идёт о 2,0-литровой «турбочетвёрке» (точная отдача пока не называется, диапазон у M139 составляет от 381 до 421 л.с.). Отметим, нынешний «заряженный» седан в этом исполнении снаряжен 3,0-литровым битурбомотором V6 мощностью 390 л.с., максимальный крутящий момент – 520 Нм.

Какое именно название получит «младшая» версия AMG-версия нового C-Class, пока неясно. Не исключено, что ей оставят прежнее имя – С 43, однако есть и иные предположения, к примеру, C 45 или C 53. Очевидно, подробности мы узнаем уже в ходе премьеры новинки.



На фото: салон Mercedes-Benz C 200 AMG Line

Стоит отметить, что в дальнейшем Mercedes-AMG представит топовую версию «горячего» седана – C 63. Этот вариант будет подзаряжаемым гибридом. В основе его силовой установки окажется тот же самый 2,0-литровый четырёхцилиндровый двигатель, которому в комплект дадут электромотор, расположенный на задней оси (он ранее уже применялся на лифтбеке Mercedes-AMG GT 63 S E Performance). Напомним, нынешний топ-вариант оснащается 4,0-литровым V8.

В начале текущего месяца Mercedes-AMG представил SL 43. У такого кабриолета под капотом находится 2,0-литровая бензиновая «турбочетвёрка» с отдачей 381 л.с. и крутящим моментом – 480 Нм. Она работает в тандеме с 48-вольтовым электромотором (работает на систему наддува) и «мягкогибридным» 48-вольтовым стартер-генератором мощностью 14 л.с., который даёт кратковременную прибавку в мощности при разгонах.

