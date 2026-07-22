Range Rover GT вместо нового Velar: электрический кросс-лифтбек с гламурным салоном

О том, что JLR готовит принципиально новый Range Rover со сниженной высотой кузова, было известно ещё в 2023 году, но тогда и вплоть до сегодняшнего дня предполагалось, что в новом форм-факторе будет выполнен Range Rover Velar второго поколения. На деле оказалось, что низкий Range Rover — это пятая модель бренда, а не замена Velar.

Новинка получила имя Range Rover GT, а нынешний Velar, дебютировавший в 2017 году, останется в строю ещё на несколько лет, поскольку клиентам JLR по-прежнему нужны модели с бензиновыми и дизельными двигателями. Будет ли, собственно, второе поколение у Velar, пока неизвестно, — JLR сейчас находится не в лучшей финансовой форме и перекраивает планы, стараясь минимизировать риски.

Range Rover GT анонсирован как электромобиль, но в будущем обещаны и гибридные версии (вероятно, последовательного типа, с ДВС, работающим в режиме генератора). Платформа EMA, на которой построен Range Rover GT, была анонсирована ещё в 2021 году, она имеет 800-вольтовую электрическую архитектуру и обещает солидный запас хода на одной зарядке, но официальных технических подробностей пока нет. Британский журнал Autocar утверждает, что полный привод (то есть как минимум два электромотора) будет уже в «базе», а проходимость будет, скажем так, приемлемая, чтобы не посрамить репутацию бренда Range Rover.

Сегодня пресс-служба JLR опубликовала фотографии предсерийного Range Rover GT в камуфляжной обёртке и раскрыла дизайн его салона. Нетрудно заметить, что Range Rover GT имеет некоторое стилистическое сходство с грядущим электрическим Jaguar Type 01 (особенно в оформлении стоек кузова), но пока невозможно понять, есть ли между этими моделями какая-либо унификация. Формально у Jaguar Type 01 другая платформа — JEA (Jaguar Electrified Architecture), однако отдельные узлы и агрегаты могут быть общими.

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В минималистичном салоне Range Rover GT с экологичной тканевой обивкой и деревянными вставками чувствуется стилистическая связь с концептом Jaguar Type 00, который является предвестником Jaguar Type 01. Физические кнопки есть только на руле и на дверных картах — как говорится, и на том спасибо. Узкий приборный экран расположен как бы над слегка сплюснутым рулём и дополнен проекционным экраном на лобовом стекле. Передние кресла разделены высоким «парящим» центральным тоннелем. Во втором ряду только два места, разделённых плоской консолью с мультимедийно-настроечным экраном. Панорамная стеклянная крыша не имеет перемычек, но и открывающейся секции нет.

Новые подробности о Range Rover GT будут опубликованы позже в этом году, дата полноценной премьеры пока не объявлена. Производиться Range Rover GT будет на заводе JLR в Хейлвуде (Англия, графство Мерсисайд), который сейчас выпускает немолодые компактные кроссоверы Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport. Будут ли у этих моделей ранее обещанные преемники на платформе EMA, пока неизвестно, зато известно, что на этой платформе скоро появится младший угловатый SUV Defender Sport.