Jaguar Type 01 показался на новых снимках в преддверии скорой премьеры

Пока что снова показан замаскированный прототип. Ожидается, что первенец «перерождённой» британской марки будет представлен в сентябре 2026 года.

Полноценная перезагрузка бренда Jaguar стартовала в 2021 году, по итогу планируется перевод марки из премиума в сегмент лакшери. Стоит напомнить о том, что весь прежний модельный ряд Jaguar на сегодняшний день уже снят с производства, при этом последним конвейер покинул кроссовер F-Pace: последний автомобиль был выпущен 19 декабря 2025 года на предприятии компании, расположенном в британском Солихалле.

На фото: прототип Jaguar Type 01

Сейчас у Ягуара «производственная пересменка» – первая модель так называемой «новой эпохи» появится в продаже не ранее первой половины 2027 года. В её роли выступит полностью электрический либо седан, либо лифтбек, в основу которого ляжет концепт Jaguar Type 00: он был продемонстрирован в 2024-м и получил скандальную славу, став для компании JLR одной из причин расстаться с Джерри Макговерном, занимавшим ранее должность главного дизайнера.

Британцы на прошлой неделе раскрыли название грядущей новинки – Jaguar Type 01 (имя было рассекречено на тизере). Как Колёса.ру уже отмечали, слово Type является отсылкой «к легендарным предшественникам», цифра 0, по мнению пресс-службы марки, призвана намекать на нулевой уровень выбросов, а цифра 1 – на то, что это первый автомобиль новой эры Jaguar. Теперь замаскированный прототип будущей «лакшери-модели» показали на трассе в княжестве Монако.

В основу серийной версии Type 01 ляжет модульная платформа JEA (Jaguar Electrified Architecture), которую, согласно плану производителя, впоследствии должны получить и другие новые модели британской марки. Напомним, на основе ранее опубликованных снимков прототипов, сделанных в ходе дорожных тестов, наш художник Никита Чуйко создал рендеры потенциальной внешности грядущей модели бренда.

1 / 2 2 / 2

Jaguar Type 01 будет полноприводным, в его силовую установку входят три электромотора и интеллектуальная система управления крутящим моментом, которая оперативно передаёт тягу туда, где это необходимо. Известно, что совокупная мощность этой трёхмоторной системы превысит 1000 л.с., а крутящий момент – 1300 Нм. Ёмкость тяговой батареи в компании пока не раскрыли, однако известно, что дальнобойность без подзарядки составит примерно 700 км.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Пока что в компании рассказали о том, что мировой дебют Jaguar Type 01 пройдёт позднее в текущем году, а по данным западных СМИ, ожидать премьеру стоит в сентябре 2026-го. Официальной информации о том, каким окажется ценник новинки, пока, конечно же, нет. По предварительным данным, на домашнем рынке, в Великобритании, стартовая цена первенца «перерождённого» бренда составит около 120 тыс. фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 11,6 млн рублей по текущему курсу. Предполагается, что стоимость топ-версии превысит 150 тыс. фунтов стерлингов (около 14,5 млн рублей).

В начале текущего года стало известно о том, что, несмотря на скромный спрос на «лакшери-электрички», Jaguar продолжает верить в электромобильное будущее и не планирует выпускать гибриды. Таким образом компания ранее опровергла слухи о разработке гибридных версий моделей «новой эпохи».