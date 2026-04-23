23.04.2026 368 1 0
Седан Jaguar следующего поколения: новые изображения

Ранее в этом месяце компания Jaguar распространила очередные фотографии прототипа своего будущего седана, что стало для нас поводом представить, как будет выглядеть серийный автомобиль.

В 2021 году началась так называемая «перезагрузка» бренда Jaguar, в ходе которой бренд должен перейти из премиум-сегмента в лакшери-сегмент. Для будущих моделей была с нуля разработана модульная платформа JEA (Jaguar Electrified Architecture), а первенцем станет большой четырёхдверный GT, выполненный по мотивам концептуального купе Type 00.

Концепт Jaguar Type 00 2024 года
Новинка получит приземистый силуэт с визуально низким уровнем крыши и узким боковым остеклением. У автомобиля большая колёсная база, короткий передний свес и длинный капот. Передняя часть пока скрыта под достаточно толстым слоем маскировки, проглядываются лишь узкие горизонтальные фары с ходовыми огнями в виде полосок и аналогичные полоски в нижней части бампера. Дверные ручки сделаны выдвижными, как у последних моделей Range Rover, а окна дверей будут безрамочными. Сзади сквозь камуфляж можно разглядеть габаритные огни в виде сдвоенных светодиодных полосок, которые, скорее всего, растянутся во всю ширину кормы.

Силовая установка нового Jaguar будет включать в себя три электромотора с интеллектуальной системой управления крутящим моментом. Её совокупная мощность превысит 1000 л.с., а запас хода составит порядка 700 км. Привод у автомобиля полный, предполагаемый вес — около 2700 кг. Для сравнения, снаряжённая масса самого тяжёлого Jaguar XJ последнего поколения с 5,0-литровым мотором V8 и удлинённой колёсной базой составляет 1885 кг.

Рендер нового Jaguar GT

Премьера новинки ожидается ближе к концу этого года. Напомним, в конце прошлого года была снята с производства последняя бензиновая модель Jaguar — кроссовер F-Pace.

электромобиль рендеры "Колёса.ру" новинки Jaguar Jaguar XJ

 

2 комментария
23.04.2026 13:10
Иван Сергеев

Разрабатывали в сотрудничестве с БМВ?

23.04.2026 15:01
Валерий

В профиль похож на Saab 9-5 второго поколения.

