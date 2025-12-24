Со слезами на глазах: Jaguar снял с производства последнюю бензиновую модель — F-Pace

19 декабря на заводе JLR в Солихалле (Великобритания, графство Уэст-Мидлендс) завершилось производство кроссовера Jaguar F-Pace. Последним стал экземпляр чёрного цвета в топ-версии SVR с 575-сильным 5,0-литровым компрессорным V8, он передан в коллекцию фонда Jaguar Daimler Heritage Trust, то есть стал по сути музейным экспонатом.

Эпоха автомобилей Jaguar с двигателями внутреннего сгорания завершилась — во всяком случае, на текущем историческом отрезке. В ближайшие годы руководство JLR будет пытаться реализовать сомнительную затею, а именно перезапустить Jaguar как лакшери-бренд, который производит электромобили с весьма эксцентричным дизайном.

Дизайн всех Ягуаров, что выпускались в последние десять лет, был разработан под руководством Яна Каллума, ныне возглавляющего собственную дизайн-студию, к их облику ни у кого не было серьёзных претензий, но тем не менее руководство компании решило не развивать дальше этот стиль и начать всё сначала. С середины прошлого года компания JLR начала постепенно снимать с производства старые модели Jaguar, кроссовер F-Pace продержался в строю дольше остальных.

Jaguar F-Pace SVR 1 / 3 Jaguar F-Pace SVR 2 / 3 Jaguar F-Pace SVR 3 / 3

Jaguar F-Pace стал одной из самых успешных моделей британской марки и её первым кроссовером. Производство F-Pace началось в 2016 году, с тех пор он разошёлся по миру тиражом более 300 000 экземпляров. В 2020 году Jaguar F-Pace пережил масштабный рестайлинг, последнее небольшое обновление состоялось в 2022-м, и вот теперь его история завершена.

Репортаж о последнем выпущенном F-Pace опубликовал ресурс Jaguar Enthusiasts Club: сотрудники завода в Солихалле сфотографировались у последнего кроссовера чёрного цвета, а затем передали его на хранение Jaguar Daimler Heritage Trust. Все улыбались, но атмосфера на мероприятии тем не менее была грустной — коллектив прекрасно понимает, что будущее Jaguar туманно и что прошлого не вернуть.

Именно завод в Солихалле будет выпускать первую лакшери-модель Jaguar, предвестником которой стал скандальный концепт Jaguar Type 00. Серийный новый Jaguar, известный на данный момент как Jaguar GT, появится в 2026 году и будет в любом случае похож на концепт, и он в любом случае будет только электрическим — эти два обстоятельства вселяют тревогу в поклонников Jaguar.

Концепт Jaguar Type 00

Признаки беспокойства по поводу будущего Jaguar есть и в руководстве JLR. По слухам, в начале декабря в отставку был отправлен креативный директор JLR Джерри Макговерн, несущий главную ответственность за облик нового роскошного Ягуара. В JLR вроде как опровергли слух об увольнении Макговерна, но отказались сообщить, работает он сейчас в компании или нет. На медиа-сайте JLR никакого комментария о шумихе вокруг Макговерна нет, выпуск последнего Jaguar F-Pace компания тоже не сочла нужным предавать публичной огласке.