Бывший шеф-дизайнер Jaguar сделал крутой рестомод на базе классического Mini

Британская компания Callum, основанная в 2019 году бывшим шеф-дизайнером марки Jaguar Яном Каллумом, совместно с недавно возрождённым кузовным ателье Wood & Pickett представили проект мелкосерийного рестомода Wood & Pickett Mini by Callum на базе классического хэтчбека Mini. Цена — от 75 000 фунтов стерлингов.

Прежде самым крутым специалистом по рестомодингу классических Mini считалась компания David Brown Automotive, но теперь у неё появился грозный конкурент в виде тандема Callum и Wood & Pickett. Для Яна Каллума это уже не первый рестомод, в дизайне Wood & Pickett Mini by Callum чувствуется рука мастера, а Wood & Pickett займётся финальной сборкой преображённых Mini под конкретных заказчиков.

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Ателье Wood & Pickett было основано в 1947 году в Лондоне Биллом Вудом и Лесом Пикеттом, оно прославилось тем, что делало роскошные версии Margrave классических Mini, которые охотно покупали различные знаменитости. После середины 1980-х компания несколько раз меняла владельцев и пыталась заниматься тюнингом других автомобилей — например, Range Rover. С 2022 года Wood & Pickett принадлежит компании Motaclan Limited (продаёт и обслуживает классические автомобили) и сейчас возвращается к своим истокам, то есть к производству эксклюзивных версий классических Mini.

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Для каждого экземпляра Wood & Pickett Mini by Callum нужен донорский классический Mini последних лет выпуска (с 1997 по 2001 год), он разбирается до винтика, кузов тщательно реставрируется, получает усилители, улучшенную шумоизоляцию и новые детали экстерьера, разработанные Callum, — бамперы, пороги и диодную светотехнику. 13-дюймовые четырёхспицевые колёса тоже разработала компания Callum, внутри них прячутся достаточно мощные 8,4-дюймовые вентилируемые дисковые тормоза.

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Подвеска полностью обновлена и тщательно настроена. Под капотом находится форсированный 4-цилиндровый бензиновый двигатель, рабочий объём которого увеличен с 1275 до 1310 «кубиков», установлены новая головка блока, новая система впрыска топлива и новая спортивная выхлопная система. Максимальная мощность — 111 л.с. (в оригинале было не более 77 л.с.), 5-ступенчатая механическая коробка передач усилена под возросшую мощностью.

Интерьер у рестомода полностью новый, отделанный ореховым деревом и дорогой кожей Bridge of Weir. Новые передние сиденья спроектированы компанией Callum, задние — стоковые, но с новой набивкой и новой отделкой. Классические стрелочные циферблаты соседствуют с узким сенсорным мультимедийным экраном. Новые физические кнопки и рычажки изготовлены из металла.

Слева — Ян Каллум, справа — Дэвид Ганди

Владельцем первого экземпляра рестомода Wood & Pickett Mini by Callum коричневого цвета стал Дэвид Ганди, звезда фэшн-индустрия и один из самых высокооплачиваемых мужчин-моделей, он много снимался в том числе в рекламе автомобилей. Разработчики обещают, что не будет двух одинаковых экземпляров Wood & Pickett Mini by Callum, каждый получит авторские штрихи и будет учитывать индивидуальные пожелания клиента по части стиля и оснащения.