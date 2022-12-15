Обновлённый Jaguar F-Pace: комплектации стали богаче, а гибрид — более дальнобойным

В ноябре компания Jaguar Land Rover лишилась своего гендиректора Тьерри Боллоре — того самого, который затеял полное переформатирование марки Jaguar: согласно его плану, в 2025 году Jaguar должен стать исключительно электромобильным лакшери-брендом. До 2025 года новых моделей у Jaguar не будет, текущий модельный ряд будет потихоньку усыхать (в частности производство спорткара F-Type завершится в 2023 году) перед рестартом бренда в новом качестве.

Продажи Jaguar снижаются уже не первый год, подвешенный статус марки усугубляется глобальным дефицитом микрочипов, от которого JLR пострадала сильнее большинства конкурентов. За первые три квартала этого года глобальные продажи Jaguar, по данным самой компании, составили 47 121 автомобиль, что на 34,4% меньше, чем в январе-сентябре 2021-го. Наибольшим спросом пользуется среднеразмерный кроссовер Jaguar F-Pace — в январе-сентябре этого года реализовано 15 233 экземпляра, на втором месте — седан XF (продано 8231 шт.), на третьем — седан XE (7847 шт.).

Jaguar F-Pace выпускается с 2016 года, в 2020-м кроссовер пережил рестайлинг, а нынешнее обновление носит, скажем так, оптимизационный характер. Эффектный стайлинг-пакет R-Dynamic теперь входит в стандартную комплектацию вместе с полностью виртуальным щитком приборов и топовой мультимедийной системой Pivi Pro с 11,4-дюймовым сенсорным экраном, колёса теперь — от 19 дюймов, слегка обновлён внешний декор.



Гибридная версия P400e, силовая установка которой состоит из 2,0-литровой 300-сильной бензиновой «турбочетвёрки» и вживлённого в АКП 143-сильного электромотора, получила новую батарею из девяти модулей вместо прежних восьми: ёмкость увеличилась с 17,1 до 19,2 кВт·ч, запас хода на электротяге вырос с 53 до 65 км по циклу WLTP. Максимальная отдача гибрида прежняя — 404 л.с. и 640 Нм. До 100 км/ч Jaguar F-Pace P400e разгоняется за 5,3 с, максимальная скорость — 240 км/ч.



Чисто «углеводородная» гамма сейчас такая: рядные бензиновые двигателями объёмом 2,0 л (250 л.с.) и 3,0 л (400 л.с.), рядные дизельные двигатели объёмом 2,0 л (163 л.с. или 204 л.с.) и 3,0 л (300 л.с.). Коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат», привод — только полный. Особняком стоит спортивная топ-версия SVR с 5,0-литровым компрессорным бензиновым V8 мощностью 550 л.с., эта версия набирает первую «сотню» за 4,0 с, максимальная скорость — 286 км/ч.



Jaguar F-Pace SVR

В ближайшее время вслед за Jaguar F-Pace лёгкое обновление, скорее всего, переживёт и родственный Range Rover Velar.

