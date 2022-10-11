Прощание с бензиновой эрой: Jaguar F-Type готовится к последнему году выпуска

2023 год станет последним для спорткара Jaguar F-Type, новых бензиновых моделей у марки не будет. Представленная сегодня юбилейная спецверсия Jaguar F-Type 75 отдаёт дань уважения первой спортивной модели Jaguar — XK120, выпуск которой начался в 1948 году.

Современный Jaguar F-Type выпускается в кузове родстер с 2013 года, купе появилось в 2014-м, в 2019-м модель пережила плановый рестайлинг и в таком виде дожила до наших дней, периодически радуя поклонников марки различными спецверсиями. F-Type 75 — очередная такая спецверсия. Последняя она или нет, мы не знаем — быть может, ещё будет какая-нибудь Final Edition, но так или иначе в конце 2023-го производство F-Type завершится, прямого наследника у него не будет, потому что уже с 2025 года марка Jaguar полностью переключится на роскошные электромобили, причём первыми в производство пойдут три новых кроссовера, а когда появится новый электрический спорткар и появится ли вообще, пока неизвестно.

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Главными рынками сбыта для Jaguar F-Type ожидаемо оказались Европа и США, но хитом модель не стала, сопоставимые по мощности модели BMW, Mercedes-Benz и Porsche продаются в разы лучше. То же можно сказать и про остальные модели Jaguar — низкий спрос на них и побудил Тьерри Боллоре (глава Jaguar Land Rover) в 2020 году запустить процесс полного переформатирования Jaguar. По итогам трёх кварталов этого года продажи Jaguar сократились на 34,4% (по сравнению с январём-сентябрём 2021-го) до 47 121 шт., при этом F-Type продаётся хуже остальных моделей — 3265 шт. (-30,2%).

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Юбилейная спецверсия Jaguar F-Type 75 отличается от регулярных только косметикой: кузов окрашен цветом Giola Green Metallic и декорирован силуэтами F-Type, 20-дюймовые колёса имеют глянцево-чёрную окраску. В салоне покупатель увидит особые накладки на порогах с силуэтом F-Type, облегчённые спортивные сиденья, обитые кожей Windsor, и замшевый потолок.



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Jaguar F-Type 75 будет предлагаться в кузовах купе и родстер, но только с 5,0-литровым компрессорным V8: на версии P450 он выдаёт 450 л.с. и 580 Нм, на топ-версии P575 R — 575 л.с. и 700 Нм. Коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат», версия P450 доступна как с задним приводом, так и полным, P575 R — только с полным. До 100 км/ч Jaguar F-Type P575 R разгоняется за 3,7 с, максимальная скорость — 300 км/ч.



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Юбилейные машины появятся у дилеров в январе следующего года, помимо них в продаже остаётся базовая заднеприводная версия P300 R-Dynamic c 2,0-литровой бензиновой «турбочетвёркой» (300 л.с., 400 Нм).

