Обновлённый Jaguar F-Pace SVR: денег нет, а улучшений масса!

Обычный Jaguar F-Pace пережил рестайлинг в сентябре , а теперь британская марка обновила и его заряженную версию SVR. Она по-прежнему снабжается 5,0-литровым компрессорным V8, но его характеристики улучшены, доработаны подвеска, тормоза и аэродинамика.

Наличие таких машин в 2021 году (до него осталось совсем чуть-чуть) — это гордость и бремя автопроизводителя одновременно: обильные выбросы CO 2 (у F-Pace SVR — 275 г/км) портят корпоративную статистику и грозят экологическим штрафом в Европе, но они же работают на спортивный имидж Jaguar и украшают дилерские шоу-румы, о них мечтают, на них равняются.

У компании Jaguar Land Rover сейчас туго с деньгами, но она тем не менее комплексно подошла к обновлению своего самого быстрого кроссовера. Двигатель прежний, 5,0-литровый компрессорный V8 cерии AJ, его пиковая мощность осталась неизменной — 550 л.с., а вот максимальный крутящий момент вырос с 680 до 700 Нм. 8-ступенчатый «автомат» ZF получил модифицированный гидротрансформатор от седана Jaguar XE SV Project 8 и оптимизированный алгоритм переключений. Время разгона до 100 км/ч сократилось с 4,3 до 4,0 с, максимальная скорость выросла с 283 до 286 км/ч. Система полного привода с муфтой отбора мощности на переднюю ось по-прежнему имеет ярко выраженный заднеприводный акцент, задняя ось снабжена активным дифференциалом с электронным управлением.



В подвеске изменены характеристики адаптивных амортизаторов: на малых скоростях кроссовер теперь едет мягче, а на больших подвеска наоборот стала жёстче. Новые калибровки рулевого управления дают водителю лучшую обратную связь. Тормоза (395-миллиметровые диски спереди и 396-миллиметровые сзади) получили новый электрический усилитель с более высокой скоростью срабатывания. Улучшено охлаждение тормозов набегающим воздухом. Вдобавок новые внутренние каналы в кузове позволили более эффективно охлаждать силовой агрегат и уменьшить подъёмную силу на 35%, коэффициент c x снизился с 0,37 до 0,36.



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Визуальные изменения снаружи свелись к новому переднему бамперу с дополнительными чёрными вставками (раньше их не было), новой светотехнике и двухцветным 22-дюймовым колёсным дискам. Капот, как и у менее мощных версий F-Pace, продлён вплоть до фальшрадиаторной решётки, прежняя «лишняя» линия разреза, портившая внешний вид, исчезла.



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Изменения в салоне — такие же, как у всех Jaguar F-Pace: новая передняя панель с более современной мультимедийной системой, анимированный сенсорный блок микроклимата, более изящный руль, более короткий и широкий селектор режимов АКП, новые материалы отделки.



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Цены в Великобритании на обновлённый Jaguar F-Pace SVR стартуют с отметки 77 595 фунтов стерлингов. Если кому-то 550 л.с. стокового кроссовера покажется мало, то есть вариант от Lister на 666 л.с. — правда сделан он на базе дорестайлиговой версии F-Pace.

