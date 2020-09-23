Обновлённый Range Rover Velar: V6 ушли в прошлое, появилась розеточная версия

Вслед за кроссовером Jaguar F-Pace обновился его платформенный родственник Range Rover Velar, но изменений по части дизайна у него гораздо меньше.

Velar — самая пострадавшая из-за коронакризиса модель Land Rover: по данным самой компании, продажи этого кроссовера в первом полугодии 2020-го по сравнению с первым полугодием 2019-го сократились на 44% до 18 251 шт., тогда как марка Land Rover в целом просела на 31%, реализовав 136 861 автомобиль.

Обновление, как водится, должно дать новый рыночный импульс модели, но проблема в том, что видимых изменений у Велара, в отличие от родственного Jaguar F-Pace, очень мало, эффекта новизны, по сути, нет. Внешность трогать вообще не стали, а изменения в салоне можно пересчитать по пальцам одной руки: новый трёхспицевый руль с сенсорными панелями, качающийся нефиксируемый селектор АКП вместо прежней вращающейся шайбы, обновлённая мультимедийная система Pivi Pro с перерисованной графической оболочкой, увеличенной скоростью отклика и расширенным функционалом (интегрирован музыкальный сервис Spotify, появилась возможность подключать два смартфона по Bluetooth одновременно). Для кресел теперь можно заказать экологически чистую обивку из натуральной британской шерсти и замши, полученной из переработанных пластиковых бутылок.



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Из невидимых, но важных новшеств отметим систему активного шумоподавления, учитывающую количество пассажиров в машине, и систему тонкой очистки салонного воздуха, способную улавливать частицы размером менее 2,5 микрон.



Линейка силовых агрегатов изменилась по стопам Jaguar F-Pace, но у Велара нет младшего 163-сильного дизеля, а в остальном всё то же самое. Прежние бензиновые и дизельные V6 фордовской эпохи ушли в прошлое — теперь все моторы имеют рядную архитектуру и относятся с семейству Ingenium, разработанному полностью внутри компании Jaguar Land Rover.

Дизельный версий две: D200 (4 цилиндра, 204 л.с., 430 Нм) и D300 (6 цилиндров, 300 л.с., 600 Нм), обе снабжены мягкогибридным 48-вольтовым довеском MHEV со стартер-генератором, подкручивающим коленвал в режимах максимальной нагрузки.



Бензиновых версий три: P250 (4 цилиндра, 250 л.с., 365 Нм), P340 (6 цилиндров, 340 л.с., 480 Нм), Р400 (6 цилиндров, 400 л.с., 550 Нм). 6-цилиндровые моторы идут в комплекте с MHEV.

Наконец, у Велара появилась очень важная для Европы plug-in гибридная модификация P400е, состоящая из 2,0-литровой 300-сильной бензиновой «турбочетвёрки», вживлённого в АКП 143-сильного электромотора и расположенной под полом багажника литий-ионной батареи ёмкостью 17,1 кВт∙ч. Максимальная совокупная отдача гибрида — 404 л.с. и 640 Нм. Полной зарядки батареи хватает на 53 км безвыхлопного пробега. Гибридный Velar выбрасывает всего 49 грамм CO 2 на километра пробега и вносит существенный вклад в снижение потенциального углеродного штрафа для Jaguar Land Rover.



Добавим, что прежде у Велара была ещё топ-версия с 5,0-литровым компрессорным V8 (550 л.с., 680 Нм) – она появилась в гамме только в прошлом году (сам Velar дебютировал в 2017-м), а теперь пропала. Двигатели V8 cерии AJ тоже относятся к фордовской эпохе, но в отличие от V6 они пока остаются в арсенале Jaguar Land Rover: в этом месяце начнётся переезд их производства с закрывающегося завода Ford в Бридженде (Юный Уэльс) на завод JLR в Вулвергемптоне (Уэст-Мидлендс). То есть возможно, V8 под капотом обновлённого Велара всё же появится, но позже.



Все Велары с 6-цилиндровыми моторами имеют превмоподвеску вместо базовой пружинной. Геометрическая проходимость гибрида не отличается от таковой у прочих версий: дорожный просвет — 213 мм, глубина преодолеваемого брода — 580 мм.

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Что до России, то у нас Велары будут продаваться без гибридных довесков, мощность младшего дизеля D200 урежут до налогововыгодных 199 л.с., бензиновая модификация P250 будет по бумажкам выдавать 249 л.с.



За первые шесть месяцев этого года Velar нашёл в нашей стране 372 покупателей против 667 за аналогичный период 2019-го. Хуже продаётся только Discovery 5 (135 шт.), а самой востребованной моделью марки в нашей стране остаётся флагманский Range Rover (968 шт.), который тоже недавно обновился.

