Колёсная база ×

Когда нужно менять зимние шины на летние и почему

21.04.2026 49 0 0
Когда нужно менять зимние шины на летние и почему

Смена шин – обязательная сезонная процедура, от которой зависят управляемость и торможение. Ошибка в сроках приводит к увеличению износа и снижению безопасности. Разберёмся, когда менять зимнюю резину на летнюю и почему важно не затягивать с этим решением.

Когда менять зимнюю резину

Основной ориентир – температура воздуха. Переход на летние шины рекомендуется при стабильных +5…+7 °C. При таких условиях зимняя резина начинает терять эффективность: мягкий состав перегревается, ухудшается сцепление и увеличивается износ.

Важно учитывать не разовые потепления, а устойчивую температуру в течение нескольких дней.

Почему нельзя ездить на зимних шинах летом

1. Ухудшение управляемости

Мягкий протектор снижает точность рулевого управления. Автомобиль хуже реагирует на повороты и манёвры.

2. Увеличение тормозного пути

На сухом и тёплом асфальте зимние шины обеспечивают худшее сцепление, чем летние. Это напрямую влияет на безопасность.

3. Быстрый износ

При высокой температуре протектор стирается быстрее. Даже один сезон может существенно сократить ресурс шин.

4. Повышенный расход топлива

Из-за сопротивления качению двигатель работает с большей нагрузкой, что увеличивает расход.

Когда не стоит спешить с заменой

Ранний переход также нежелателен. Если ночью температура опускается ниже нуля, летние шины теряют эластичность и сцепление. Это особенно опасно на мокром покрытии и в утренние часы.

Как правильно менять шины

1. Оценить погодные условия

Ориентируйтесь на стабильное потепление, а не кратковременные изменения.

2. Проверить состояние шин

Перед установкой убедитесь в отсутствии повреждений и достаточной глубине протектора.

3. Контролировать давление

После замены важно выставить давление в соответствии с рекомендациями производителя.

4. Провести балансировку

Балансировка снижает вибрации и обеспечивает равномерный износ.

Чек-лист перед переходом на летние шины

  • Температура стабильно выше +5 °C
  • Отсутствие ночных заморозков
  • Хорошее состояние летней резины
  • Проверенное давление
  • Выполнена балансировка

Вывод: менять зимние шины на летние нужно при устойчивой положительной температуре выше +5…+7 °C. Запоздалая замена увеличивает износ и ухудшает управляемость, а слишком ранняя – снижает сцепление на холодном покрытии. Своевременный переход обеспечивает стабильное поведение автомобиля и оптимальные характеристики резины.

практика шины и диски ремонт и обслуживание Колёсная база
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Колёсная база Лучшие летние шины 2026 года: актуальные модели на рынке Летний сезон 2026 снова ставит водителя перед выбором: переплатить за технологии или взять разумный компромисс. Рынок предлагает десятки моделей, но действительно удачные решения – это балан... 3808 0 0 20.04.2026
Статьи / Мнение без фильтров Поколение без руля: почему зумеры не хотят покупать автомобили Когда-то автомобиль был символом свободы. Затем – статуса. Потом – ну, хотя бы удобства. А теперь для всё большего числа людей он становится… обузой. Причём не где-нибудь, а в тех самых горо... 2810 20 0 20.04.2026
Статьи / Выбор авто 5 причин покупать и не покупать Skoda Superb III (B8) Вам нужен большой, удобный, комфортабельный, мощный и быстрый автомобиль для поездок и по городу, и с семьей в отпуск? И чтобы не стыдно было к офису подъехать? При этом денег на «пятерку» B... 5967 3 0 19.04.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 19645 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 10523 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 9705 8 2 17.04.2026
Обсуждаемое
20 Поколение без руля: почему зумеры не хотят покупать автомобили
8 Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9
8 На российский рынок выходит семиместный внедорожник KGM Rexton
Новые комментарии
Change privacy settings