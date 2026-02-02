Jaguar GT готовится к премьере: прототип новинки показался в ходе зимних испытаний

Бренд Jaguar начал так называемую «перезагрузку» в 2021 году. Цель этого процесса – перевести британскую марку из премиум-сегмента в лакшери-сегмент. В планах Jaguar – выпуск сравнительно небольшими тиражами дорогих и крупных по габаритам электромобилей. Как Kolesa.ru сообщал ранее, для будущих новинок была с нуля разработана модульная платформа JEA (Jaguar Electrified Architecture).

На фото: прототип Jaguar GT

Известно, что первенцем совершенно новой линейки Jaguar станет четырёхдверный GT, в основу которого ляжет концепт Type 00, представленный в декабре 2024 года. Ожидается, что от предвестника грядущая новинка получит пропорции и некоторые дизайнерские решения. Стоит напомнить, что в начале декабря 2025-го стало известно об увольнении главного дизайнера JLR Джерри Макговерна. Тогда сообщалось, что основной причиной этого решения стал спорный ребрендинг Jaguar, кроме того, повлияли и внутренние разногласия между бывшим креативным директором и советом директоров JLR.

Сейчас производитель активно занимается разработкой своей новой серийной модели: проект по созданию Jaguar GT находится на этапе зимних испытаний прототипов. Они проводятся в городе Арьеплуг (Швеция) за Полярным кругом, где электромобили тестируются при экстремально низких температурах – до минус 40°C. В компании отметили, что сейчас проходит завершающая стадия зимних испытаний.

В компании отметили, что «новый четырёхдверный GT проходит самую тщательную масштабную проверку в истории Jaguar, в рамках которой 150 прототипов преодолевают сотни тысяч миль по раскалённым пустынным шоссе и замёрзшим озерам». Тестирование также включало в себя самую полную программу виртуальных и стендовых испытаний, предшествующих физической проверке на дороге.

Сообщается, что зимние испытания на покрытых льдом озёрах Швеции помогли инженерам усовершенствовать различные режимы привода Jaguar GT. Помимо этого, результатом тестов стало завершение ряда калибровок. Разработчики проверили системы шасси, рулевое управление, динамическую пневматическую подвеску, разработанные на заказ активные двухклапанные амортизаторы и новые 23‑дюймовые зимние шины.

Как рассказали в пресс-службе Jaguar, будущий серийный четырёхдверный GT получил полный привод: его силовая установка включает в себя три электромотора и снабжена интеллектуальной системой управления крутящим моментом, которая быстро и точно передаёт тягу туда, где это необходимо. Известно, что совокупная мощность трёхмоторной установки превысит 1000 л.с.

Как сообщалось ранее, у Jaguar GT с низким центром тяжести дальнобойность на одной зарядке окажется равна примерно 700 км, при этом ёмкость тяговой батареи британцы пока держат в секрете. По словам одного из топ-менеджеров компании Мэтта Беккера, электромобиль получит бортовую систему терморегулирования, которая снижает потребление энергии на отопление до 40% и позволяет оптимизировать запас хода.

Внешность будущей новинки в компании пока держат в секрете: прототипы на тестах весьма тщательно замаскированы. Вероятно, позже стартует тизерная кампания. По плану производителя, мировая премьера первенца «перезагруженного» бренда пройдёт в конце 2026 года.