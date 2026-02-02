Новинки ×
  • Jaguar GT готовится к премьере: прототип новинки показался в ходе зимних испытаний

Jaguar GT готовится к премьере: прототип новинки показался в ходе зимних испытаний

02.02.2026 402 0 0
Jaguar GT готовится к премьере: прототип новинки показался в ходе зимних испытаний

Мировой дебют полностью электрической четырехдверки «перерождённой» британской марки намечен на конец 2026 года.

Бренд Jaguar начал так называемую «перезагрузку» в 2021 году. Цель этого процесса – перевести британскую марку из премиум-сегмента в лакшери-сегмент. В планах Jaguar – выпуск сравнительно небольшими тиражами дорогих и крупных по габаритам электромобилей. Как Kolesa.ru сообщал ранее, для будущих новинок была с нуля разработана модульная платформа JEA (Jaguar Electrified Architecture).

На фото: прототип Jaguar GT

Известно, что первенцем совершенно новой линейки Jaguar станет четырёхдверный GT, в основу которого ляжет концепт Type 00, представленный в декабре 2024 года. Ожидается, что от предвестника грядущая новинка получит пропорции и некоторые дизайнерские решения. Стоит напомнить, что в начале декабря 2025-го стало известно об увольнении главного дизайнера JLR Джерри Макговерна. Тогда сообщалось, что основной причиной этого решения стал спорный ребрендинг Jaguar, кроме того, повлияли и внутренние разногласия между бывшим креативным директором и советом директоров JLR.

1 / 2
2 / 2

Сейчас производитель активно занимается разработкой своей новой серийной модели: проект по созданию Jaguar GT находится на этапе зимних испытаний прототипов. Они проводятся в городе Арьеплуг (Швеция) за Полярным кругом, где электромобили тестируются при экстремально низких температурах – до минус 40°C. В компании отметили, что сейчас проходит завершающая стадия зимних испытаний.

1 / 2
2 / 2

В компании отметили, что «новый четырёхдверный GT проходит самую тщательную масштабную проверку в истории Jaguar, в рамках которой 150 прототипов преодолевают сотни тысяч миль по раскалённым пустынным шоссе и замёрзшим озерам». Тестирование также включало в себя самую полную программу виртуальных и стендовых испытаний, предшествующих физической проверке на дороге.

1 / 2
2 / 2

Сообщается, что зимние испытания на покрытых льдом озёрах Швеции помогли инженерам усовершенствовать различные режимы привода Jaguar GT. Помимо этого, результатом тестов стало завершение ряда калибровок. Разработчики проверили системы шасси, рулевое управление, динамическую пневматическую подвеску, разработанные на заказ активные двухклапанные амортизаторы и новые 23‑дюймовые зимние шины.

Как рассказали в пресс-службе Jaguar, будущий серийный четырёхдверный GT получил полный привод: его силовая установка включает в себя три электромотора и снабжена интеллектуальной системой управления крутящим моментом, которая быстро и точно передаёт тягу туда, где это необходимо. Известно, что совокупная мощность трёхмоторной установки превысит 1000 л.с.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Как сообщалось ранее, у Jaguar GT с низким центром тяжести дальнобойность на одной зарядке окажется равна примерно 700 км, при этом ёмкость тяговой батареи британцы пока держат в секрете. По словам одного из топ-менеджеров компании Мэтта Беккера, электромобиль получит бортовую систему терморегулирования, которая снижает потребление энергии на отопление до 40% и позволяет оптимизировать запас хода.

1 / 2
2 / 2

Внешность будущей новинки в компании пока держат в секрете: прототипы на тестах весьма тщательно замаскированы. Вероятно, позже стартует тизерная кампания. По плану производителя, мировая премьера первенца «перезагруженного» бренда пройдёт в конце 2026 года.

спортивные авто электромобиль новинки Jaguar
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Колёсная база Что делать, если примёрзли дворники, и как этого избежать Зима не даёт водителям скучать: один из типичных сюрпризов морозного утра – примёрзшие к ветровому стеклу дворники. Чтобы не начинать день с покупки новых щёток, разберёмся, как действовать... 69 0 0 02.02.2026
Статьи / Мнение без фильтров Хорошо живём, но надо лучше: почему стоимость парковок может вырасти ещё больше? Помните Булгакова? Вот этот отрывок из “Собачьего сердца”:- Не читайте перед завтраком советских газет.- Так ведь других нет.- Вот никаких и не читайте.Я сделал глупость и посмотрел с утра м... 303 11 2 02.02.2026
Статьи / Выбор авто 5 причин покупать и не покупать Tank 300 Хочется покорять серьёзное бездорожье, продолжая при этом оставаться в комфорте автомобиля довольно высокого класса? Для этого вполне подходит Tank 300, который сейчас уже можно купить подер... 8744 5 1 01.02.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 76321 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46510 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 18958 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
17 Кроссоверы удались, ждем седан: Tenet подводит итоги 2025 года
11 Хорошо живём, но надо лучше: почему стоимость парковок может вырасти е...
8 Когда старый премиум-класс – не финансовая ошибка: опыт владения Lexus...
Новые комментарии
Change privacy settings