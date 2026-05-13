Jaguar назвал имя своей первой модели после перезагрузки – Type 01

Замаскированные прототипы новинки будут представлены в рамках гонки E‑Prix, которая пройдёт в Монако в середине мая 2026 года.

Марка Jaguar начала масштабную перезагрузку в 2021 году, её цель заключается в том, чтобы перевести бренд из премиального сегмента в лакшери. Напомним, на сегодняшний день весь прежний модельный ряд Jaguar уже снят с производства, дольше всех на конвейере продержался кроссовер F-Pace, последний экземпляр был выпущен 19 декабря на заводе в Солихалле (Великобритания).

На фото: прототип Jaguar Type 01

При этом первая модель новой эпохи Jaguar выйдет на рынок не ранее первой половины 2027 года. Как Колёса.ру сообщали ранее, предвестником грядущей лакшери-модели является получивший скандальную славу концепт Jaguar Type 00, показанный в 2024-м (он стал одной из причин для компании JLR расстаться с Джерри Макговерном, который ранее занимал должность главного дизайнера).

Сегодня компания раскрыла имя будущей новинки – новая роскошная модель выйдет на рынок под названием Jaguar Type 01. В пресс-службе производителя отметили, что слово Type является отсылкой «к легендарным предшественникам» – от гоночного C-Type, одержавшего победу в Ле-Мане в 1951 году до спорткара F-Type, отправленного в отставку в 2024 году. Цифра 0 означает нулевой уровень выбросов, а цифра 1 обращает внимание на то, что это первый автомобиль новой эры бренда. Судя по этой логике, последующие модели «перерождённого» семейства могут получить индексы Type 02, Type 03 и т.д.

Известно, что замаскированные прототипы Jaguar Type 01 будут показаны в ходе гонки E‑Prix, которая пройдёт в княжестве Монако в ближайшие выходные. Информацию о том, когда эта новинка полностью избавится от камуфляжа, британский производитель опубликует позже.

Пока что марка опубликовала один малоинформативный тизер, на котором название серийной версии модели написано, как утверждают в компании, в том месте, где капот соприкасается с ветровым стеклом. Производитель добавил, что «смелая линейная графика станет фирменным знаком будущего Jaguar».

Тизер Jaguar Type 01

Марка в начале февраля 2026 года показала прототипы будущей новинки в ходе зимних испытаний. Напомним, они прошли в городе Арьеплуг (Швеция) за Полярным кругом: здесь электромобили тестировались при экстремально низких температурах – до минус 40°C.

Известно, что Jaguar Type 01 получит полный привод: его силовая установка включает в себя три электромотора и снабжена интеллектуальной системой управления крутящим моментом, которая оперативно передаёт тягу туда, где это необходимо. Совокупная мощность трёхмоторной установки превысит 1000 л.с., крутящий момент – 1300 Нм, а дальнобойность на одной зарядке окажется равна примерно 700 км (ёмкость тяговой батареи пока не раскрыта).

По предварительным данным, стартовая цена Jaguar Type 01 на домашнем рынке, в Великобритании, составит около 120 000 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 11,9 млн рублей по текущему курсу), а стоимость топ-версии превысит 150 000 фунтов стерлингов (около 14,8 млн рублей).