Jaguar назовёт имя долгожданной новой модели 12 мая, премьера — в сентябре

Перерождение Jaguar началось в 2021 году с целью перевести марку из премиум-сегмента в лакшери-сегмент, к настоящему моменту весь прежний модельный ряд Jaguar снят с производства, а первая модель новой эпохи выйдет на рынок только в начале 2027 года. Предтечей первой лакшери-модели Jaguar стал скандальный концепт Jaguar Type 00 образца 2024 года, из-за которого компания JLR (Jaguar Land Rover) в итоге решила расстаться с главным дизайнером Джерри Макговерном.
Первой лакшери-моделью Jaguar будет седан (возможно, лифтбек) на модульной платформе JEA (Jaguar Electrified Architecture), которую впоследствии должны получить и другие новые модели британской марки. Получат в реальности или нет, покажет время. Если провал дебютной модели на рынке окажется оглушительным, то, возможно, марке Jaguar потребуется ещё одна перезагрузка и другие платформы. Но пока всё идёт так, как было задумано, разве что дизайн серийной машины, судя по недавним фотографиям закамуфлированного прототипа на зимних тестах, немного скорректирован, а именно стал чуть мягче в деталях, но общие тяжеловесные пропорции уже не переделать. На основе этих снимков наш художник Никита Чуйко недавно сделал рендеры финального варианта дизайна новой модели Jaguar.
На данный момент новую модель абстрактно называют Jaguar GT, известно так же, что ей присвоен заводской индекс X900, а товарное имя, как сообщает журнал Autocar, объявят 12 мая. Будет ли в этом имени слово Type, пока неизвестно. Полноценная премьера намечена на сентябрь, а первые серийные экземпляры попадут к покупателям только в начале 2027 года.
На данный момент из различных источников известно, что трёхмоторная электрическая силовая установка нового Jaguar будет выдавать более 1000 л.с. и 1300 Нм. Ёмкость батареи — примерно 120 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — до 700 км, скорость зарядки будет очень высокой, то есть ждём как минимум 800-вольтовую электрическую архитектуру. Жёсткость кузова будет на уровне 50 000 Нм/градус, коэффициент аэродинамического сопротивления сх — в районе 0,25. Подвеска — адаптивная, пневматическая. Размер штатных колёс — от 21 до 23 дюймов.
Конкурентов у нового Jaguar на рынке будет много, в их числе электрический Mercedes-AMG GT 4-door Coupe следующего поколения и Ferrari Luce.
