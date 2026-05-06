Jaguar назовёт имя долгожданной новой модели 12 мая, премьера — в сентябре

Британская марка Jaguar вступает в финальную фазу своего перерождения: в ближайшие месяцы станут известны все подробности о новой роскошной модели, которая будет иметь очень спорный дизайн и трёхмоторную электрическую силовую установку мощностью более 1000 л.с.

Перерождение Jaguar началось в 2021 году с целью перевести марку из премиум-сегмента в лакшери-сегмент, к настоящему моменту весь прежний модельный ряд Jaguar снят с производства, а первая модель новой эпохи выйдет на рынок только в начале 2027 года. Предтечей первой лакшери-модели Jaguar стал скандальный концепт Jaguar Type 00 образца 2024 года, из-за которого компания JLR (Jaguar Land Rover) в итоге решила расстаться с главным дизайнером Джерри Макговерном.

Концепт Jaguar Type 00

Первой лакшери-моделью Jaguar будет седан (возможно, лифтбек) на модульной платформе JEA (Jaguar Electrified Architecture), которую впоследствии должны получить и другие новые модели британской марки. Получат в реальности или нет, покажет время. Если провал дебютной модели на рынке окажется оглушительным, то, возможно, марке Jaguar потребуется ещё одна перезагрузка и другие платформы. Но пока всё идёт так, как было задумано, разве что дизайн серийной машины, судя по недавним фотографиям закамуфлированного прототипа на зимних тестах, немного скорректирован, а именно стал чуть мягче в деталях, но общие тяжеловесные пропорции уже не переделать. На основе этих снимков наш художник Никита Чуйко недавно сделал рендеры финального варианта дизайна новой модели Jaguar.

Рендеры нового Jaguar GT 1 / 2 Рендеры нового Jaguar GT 2 / 2

На данный момент новую модель абстрактно называют Jaguar GT, известно так же, что ей присвоен заводской индекс X900, а товарное имя, как сообщает журнал Autocar, объявят 12 мая. Будет ли в этом имени слово Type, пока неизвестно. Полноценная премьера намечена на сентябрь, а первые серийные экземпляры попадут к покупателям только в начале 2027 года.

На данный момент из различных источников известно, что трёхмоторная электрическая силовая установка нового Jaguar будет выдавать более 1000 л.с. и 1300 Нм. Ёмкость батареи — примерно 120 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — до 700 км, скорость зарядки будет очень высокой, то есть ждём как минимум 800-вольтовую электрическую архитектуру. Жёсткость кузова будет на уровне 50 000 Нм/градус, коэффициент аэродинамического сопротивления с х — в районе 0,25. Подвеска — адаптивная, пневматическая. Размер штатных колёс — от 21 до 23 дюймов.

Конкурентов у нового Jaguar на рынке будет много, в их числе электрический Mercedes-AMG GT 4-door Coupe следующего поколения и Ferrari Luce.