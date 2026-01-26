Бизнес ×
Jaguar верит в электромобильное будущее и не планирует выпускать гибриды

Сейчас британская марка уже закрыла страницу своей истории с ДВС, а новая – «полностью зелёная» – глава пока так и не началась.

Так называемая «перезагрузка» бренда Jaguar началась в 2021 году. Как Kolesa.ru сообщал ранее, цель этого масштабного процесса – перевод марки из премиум-сегмента в лакшери-сегмент. В относительно скором будущем Jaguar собирается выпускать сравнительно небольшим тиражом дорогие и крупные по размерам электромобили. Для грядущих новинок компания с нуля разработала модульную платформу JEA (Jaguar Electrified Architecture).

Британцы в рамках перезагрузки в декабре 2024 года представили концепт Type 00, который представляет собой предвестника первой новой модели Jaguar. Роль серийной модели бренда исполнит четырёхдверный GT с пропорциями, близкими к таковым у шоу-кара, а также с электрической силовой установкой мощностью около 1000 л.с. и запасом хода на одной зарядке, равным примерно 700 км.

На фото: концепт Jaguar Type 00

Напомним, в ноябре 2025 года стало известно о том, что анонсированная новинка задерживается: её дебют ожидается только в 2026-м. Немногим позже, в начале декабря появилась информация об увольнении главного дизайнера JLR Джерри Макговерна. Тогда отмечалось, что основной причиной этого решения стал спорный ребрендинг Jaguar, повлияли и внутренние разногласия между бывшим креативным директором и советом директоров компании.

The Times на днях рассказала о том, что JLR поручила инженерам разработать для нового Jaguar GT гибридную установку с бензиновым двигателем в составе. Предполагалось, что в этой системе ДВС, вероятно, мог бы исполнять роль генератора для подзарядки тяговой батареи. При этом в издании сразу отметили, что речи об отказе от полностью электрической «начинки» не идёт.

Однако в JLR уже поспешили опровергнуть эту информацию: как сообщает британский Autocar со ссылкой на собственный источник, знакомый с планами производителя, в компании назвали слухи о разработке гибридных версий новых моделей Jaguar «вздором» и подчеркнули, что продолжают верить в электромобильное будущее марки. Стоит отметить, что нынешние игроки рынка в лакшери-сегменте уже успели «обжечься» на разработке дорогих «электричек», по их словам, солидную часть их клиентов больше привлекают машины с ДВС.

Тем не менее, представитель JLR официально подтвердил, что планы по переосмыслению Jaguar как бренда моделей класса люкс, выпускающего только электромобили, остаются неизменными. «Мы с нетерпением ждем презентации первого нового электрического Jaguar в конце этого года», — добавил он. Известно, что к концу 2027 года к Jaguar GT присоединятся ещё электрические седан и SUV.

Салон концепта Jaguar Type 00

Напомним, в конце прошлого года Jaguar снял с производства последнюю бензиновую модель: на заводе JLR в Солихалле (Великобритания, графство Уэст-Мидлендс) был завершён выпуск F-Pace. Последним стал экземпляр в топ-версии SVR с 575-сильным 5,0-литровым компрессорным V8, автомобиль теперь исполняет роль музейного экспоната.

27.01.2026 07:58
Papirus

Ну, помянем не чокаясь… 🪦

1

