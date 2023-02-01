Рестайлинг ×
  • Ещё раз обновлённый Range Rover Velar: упрощённый салон и новая батарея для гибрида

Ещё раз обновлённый Range Rover Velar: упрощённый салон и новая батарея для гибрида

01.02.2023 388 0 3

Среднеразмерный кроссовер Range Rover Velar дебютировал в 2017 году, в 2020-м пережил техническую модернизацию и лишился V-образных моторов, а теперь ему подправили дизайн, причём салон изменился очень сильно — на смену высокотехнологичной «кабине пилота» с кучей экранов и переключателей пришёл шведский минимализм.

В 2017 году интерьер Range Rover Velar казался вершиной автодизайна и современных технологий: центральную консоль с отдельным климатическим экраном и многофункциональными энкодерами срисовали впоследствии многие конкуренты (в основном китайские), но вся эта «цветомузыка» быстро морально устарела, в моде теперь эстетский минимализм и Velar стал первым его проводником в гамме Land Rover.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Отдельного блока микроклимата теперь нет вообще, «погоду» нужно настраивать через общий для всех систем и подсистем центральный изогнутый «парящий» мультимедийный экран с диагональю 11,4 дюйма. Настройки системы Terrain Response (подстраивает машину под различные типы дорог и бездорожья) тоже убраны в этот экран, а центральный тоннель полностью зачищен от лишних клавиш и регуляторов — на нём остался только селектор АКП. Из отделки удалены лишние швы, световой декор тоже стал более лаконичным — по визуальной чистоте салона Range Rover Velar теперь может поспорить с последними моделями Polestar и Volvo.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Масштаб внешних изменений скромнее: обновлён рисунок решётки между фарами, светодиодная начинка фар и фонарей стала проще и тоньше, маленькие светодиодные прямоугольнички в фарах, некогда бывшие визитной карточной линейки Range Rover, сплюснуты в полоски — этот приём мы уже видели в новом Range Rover Sport. Задний бампер Velar лишился продольных рёбер псевдодиффузора и получил новое оформление.

Техническое обновление получила только plug-in гибридная версия P400e, появившаяся у Velar в 2020 году: вслед за родственным Jaguar F-Pace P400e гибридный Velar обзавёлся батареей с увеличенной с 17,1 до 19,2 кВт·ч ёмкостью, запас хода на электротяге вырос с 53 до 64 км по циклу WLTP. Прочие компоненты гибридной версии не изменились: 2,0-литровая бензиновая «турбочетвёрка» и вживлённый в 8-ступенчатый «автомат» электромотор выдают совокупно 404 л.с. и 640 Нм.

Все бензиновые и дизельные версии, кроме P250, дополнены мягкогибридным 48-вольтовым довеском MHEV со стартер-генератором и небольшой буферной батареей. Бензиновых версий три: P250 (2,0 л, 250 л.с., 365 Нм), P340 (3,0 л, 340 л.с., 480 Нм), Р400 (3,0 л, 400 л.с., 550 Нм). Дизельный версий две: D200 (2,0 л, 204 л.с., 430 Нм) и D300 (3,0 л, 300 л.с., 600 Нм).

Обновлённый Range Rover Velar уже поступил в продажу, цены в Германии начинаются от 69 600 евро.

Добавим, что в прошлом году марка Land Rover реализовала в мире 269 120 автомобилей, что на 19,6% меньше, чем в 2021-м — компания Jaguar Land Rover сильнее других пострадала от глобального дефицита микрочипов. Наибольшим спросом в гамме Land Rover пользовался внедорожник Defender — продано 66 805 шт., Velar разошёлся тиражом 27 668 шт.

кроссовер новинки гибридные авто рестайлинг Land Rover Land Rover Velar

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом KIA Optima III (TF): «одноразовые» рейки, ломучие автоматы и привычный капремонт мотора В первой части материала о Kia Optima третьего поколения мы выяснили, как у этой модели обстоят дела с  электрикой, прячется ли за опрятной внешностью десятилетних экземпляров ржавчина и бл... 260 0 0 01.02.2023
Статьи / Популярные вопросы Когда нечего лишать: как наказывают пьяных участников движения, у которых нет прав Недавно мы подробно разобрались в ПДД для пешеходов и выяснили, что для них даже предусмотрено несколько штрафов. Однако пешеходы – не единственные участники дорожного движения, у которых н... 4281 0 1 30.01.2023
Статьи / 5 причин покупать и не покупать Infiniti EX (J50) Одно из самых стандартных покупательских мечтаний на вторичном рынке – это кроссовер со спортивным характером, мощным мотором, отменной управляемостью, кожаным салоном и богатым оснащением,... 1332 10 1 29.01.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 22623 7 206 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 10972 20 4 15.11.2022
Тест-драйвы / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох... 9507 3 2 11.11.2022
Change privacy settings