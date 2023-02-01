Ещё раз обновлённый Range Rover Velar: упрощённый салон и новая батарея для гибрида

Среднеразмерный кроссовер Range Rover Velar дебютировал в 2017 году, в 2020-м пережил техническую модернизацию и лишился V-образных моторов, а теперь ему подправили дизайн, причём салон изменился очень сильно — на смену высокотехнологичной «кабине пилота» с кучей экранов и переключателей пришёл шведский минимализм.

В 2017 году интерьер Range Rover Velar казался вершиной автодизайна и современных технологий: центральную консоль с отдельным климатическим экраном и многофункциональными энкодерами срисовали впоследствии многие конкуренты (в основном китайские), но вся эта «цветомузыка» быстро морально устарела, в моде теперь эстетский минимализм и Velar стал первым его проводником в гамме Land Rover.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Отдельного блока микроклимата теперь нет вообще, «погоду» нужно настраивать через общий для всех систем и подсистем центральный изогнутый «парящий» мультимедийный экран с диагональю 11,4 дюйма. Настройки системы Terrain Response (подстраивает машину под различные типы дорог и бездорожья) тоже убраны в этот экран, а центральный тоннель полностью зачищен от лишних клавиш и регуляторов — на нём остался только селектор АКП. Из отделки удалены лишние швы, световой декор тоже стал более лаконичным — по визуальной чистоте салона Range Rover Velar теперь может поспорить с последними моделями Polestar и Volvo.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Масштаб внешних изменений скромнее: обновлён рисунок решётки между фарами, светодиодная начинка фар и фонарей стала проще и тоньше, маленькие светодиодные прямоугольнички в фарах, некогда бывшие визитной карточной линейки Range Rover, сплюснуты в полоски — этот приём мы уже видели в новом Range Rover Sport. Задний бампер Velar лишился продольных рёбер псевдодиффузора и получил новое оформление.



Техническое обновление получила только plug-in гибридная версия P400e, появившаяся у Velar в 2020 году: вслед за родственным Jaguar F-Pace P400e гибридный Velar обзавёлся батареей с увеличенной с 17,1 до 19,2 кВт·ч ёмкостью, запас хода на электротяге вырос с 53 до 64 км по циклу WLTP. Прочие компоненты гибридной версии не изменились: 2,0-литровая бензиновая «турбочетвёрка» и вживлённый в 8-ступенчатый «автомат» электромотор выдают совокупно 404 л.с. и 640 Нм.



Все бензиновые и дизельные версии, кроме P250, дополнены мягкогибридным 48-вольтовым довеском MHEV со стартер-генератором и небольшой буферной батареей. Бензиновых версий три: P250 (2,0 л, 250 л.с., 365 Нм), P340 (3,0 л, 340 л.с., 480 Нм), Р400 (3,0 л, 400 л.с., 550 Нм). Дизельный версий две: D200 (2,0 л, 204 л.с., 430 Нм) и D300 (3,0 л, 300 л.с., 600 Нм).

Обновлённый Range Rover Velar уже поступил в продажу, цены в Германии начинаются от 69 600 евро.



Добавим, что в прошлом году марка Land Rover реализовала в мире 269 120 автомобилей, что на 19,6% меньше, чем в 2021-м — компания Jaguar Land Rover сильнее других пострадала от глобального дефицита микрочипов. Наибольшим спросом в гамме Land Rover пользовался внедорожник Defender — продано 66 805 шт., Velar разошёлся тиражом 27 668 шт.

