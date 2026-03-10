Новинки ×

Range Rover Velar следующего поколения: новые изображения

10.03.2026 3049 0 3
На прошлой неделе были опубликованы свежие фотографии прототипов Velar второго поколения, которые демонстрируют новые особенности его внешнего вида.

Кроссовер Velar первого и единственного пока поколения пополнил гамму британского автопроизводителя весной 2017 года, став также самой аэродинамически эффективной моделью в истории компании с коэффициентом Сх равным 0,32. За свою уже 9-летнюю историю паркетник получил несколько обновлений, самое заметное из которых произошло в начале 2023 года. Спустя год на тесты выехали прототипы модели второй генерации, которые удивили формой своего кузова: изначально казалось, что Велар станет своего рода кросс-универсалом.

А на прошлой неделе в Сети появились наиболее свежие шпионские фотографии, на которых видна ещё более необычная для бренда форма кузова — теперь она напоминает смесь седана с лифтбеком. Характерной особенностью нынешнего Velar является очень узкое боковое остекление, а на модели второго поколения оно станет ещё более узким (причём существенно). Заднее стекло сделано сильно наклонённым, и за ним появилась широкая ступенька, подобно седанам. Автомобиль сохранит простую пластику боковин и выдвижные дверные ручки, при этом боковые окна станут безрамочными, благодаря чему дизайн станет ещё проще и лаконичнее. Спереди под толстым слоем камуфляжа пока проглядываются лишь очертания узких фар простой формы, а сзади видны фрагменты узких горизонтальных светодиодных полосок в фонарях. В отличие от нынешнего Велара, у второго поколения ниша номерного знака расположится в бампере.

Рендер нового Range Rover Velar

Не меньшие изменения произойдут и в техничской части, так как новый Velar станет полностью электрическим. Он будет построен на платформе Electrified Modular Architecture (EMA), которую в дальнейшем будет использовать также «маленький» Defender. Достоверной информации о силовых установках пока нет.

Рендер нового Range Rover Velar

Премьера новинки может состояться до конца этого года, производство же начнётся в начале следующего. Между тем, на днях Range Rover Sport обзавёлся лимитированной спецверсией SV Ultimate Edition.

Обновлено 11.03.2026

 

