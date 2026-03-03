Land Rover готовит Defender Sport: полный привод, меньше Defender 90 и «квадратный» дизайн

Ожидается, что новинка дебютирует в 2027 году. Сейчас британский производитель работает над тем, чтобы добиться большей дальнобойности, сохранив фирменный стиль экстерьера моделей бренда.

Актуальный внедорожник Land Rover Defender появился осенью 2019 года, а небольшое обновление пережил в конце весны 2025-го. Следующее поколение этой модели, вероятно, появится ближе к следующему десятилетию, предполагается, что у этого варианта будут версии с самыми разными «начинками», в том числе с полностью электрической. Однако, согласно плану, раньше модельная линейка пополнится за счёт «младшего брата» с «зелёной» техникой, которому прочат название Defender Sport.

Рендер Land Rover Defender Sport

Ранее замаскированный прототип грядущего внедорожника уже попадался в объективы фотошпионов в ходе дорожных испытаний. Дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко взял эти снимки за основу для рендеров, которые продемонстрировали потенциальную внешность Land Rover Defender Sport (изображения были опубликованы в апреле 2025-го).

Пока что британский производитель держит большую часть подробностей об этом проекте в секрете (официально не подтверждено даже имя новинки). Тем не менее, глава бренда Defender Марк Кэмерон рассказал Autocar о том, что работа над «самой компактной моделью и первым электромобилем в линейке Defender» на сегодняшний день «хорошо продвинулась». Правда, дату дебюта «младшего брата Defender» он пока так и не назвал. По предварительным данным, он будет представлен в 2027 году.

На фото: Land Rover Defender 90

Марк Кэмерон отметил, что грядущий внедорожник окажется «лидером в своём классе по тем характеристикам, которые делают его Defender». Официального подтверждения этому нет, но ожидается, что модель будет полноприводной и получит полностью электрическую двухмоторную силовую установку (по одному электродвигателю на каждой оси).

По габаритам новинка окажется меньше актуального Land Rover Defender 90, предполагается, что его длина слегка превысит 4,5 метра. Напомним, длина представленного на рынке «старшего брата» равна 4583 мм, ширина – 1996 мм, высота – 1974 мм, а расстояние между осями у него составляет 2587 мм.

Уже известно, что в основу Land Rover Defender Sport ляжет платформе EMA разработки компании JLR. На ней же в дальнейшем будут базироваться грядущие электромобили, включая «зелёные» модификации Range Rover Evoque и Velar. Стоит отметить, что будущие Range Rover и Defender получат фирменную платформу MLA, для электромобилей Jaguar разработана отдельная архитектура под названием JEA.

Известно, что сейчас британский производитель работает над тем, чтобы добиться большей дальнобойности Defender Sport и при этом сохранить узнаваемый фирменный силуэт и дизайн с «оквадраченными» формами. В компании хотят сохранить ДНК марки и не превратить Defender в один из многочисленных «кроссоверных брендов».

Тем временем, компания JLR продолжает мелкосерийное производство рестомодов на базе классического Land Rover Defender. Напомним, в конце прошлого года по-прежнему востребованный среди некоторых клиентов классический Defender V8 был слегка обновлён и получил отделку в стиле Octa.