Семейство Chery Fulwin: седан A9 и сразу два универсала

28.04.2026 124 0 0
Семейство Chery Fulwin: седан A9 и сразу два универсала

На новую четырехдверку Chery уже принимают заказы, хотя все характеристики и не озвучены. А вот окончательное решение о выпуске «сараев», по предварительным данным, пока не принято. 

В рамках проходящего в эти дни Пекинского автосалона компания Chery представила не только предвестников будущих флагманов под основным брендом, но и новинки электрифицированного семейства Fulwin с отдельной эмблемой. На выставку привезли седан Fulwin A9 и сразу два универсала. Четырехдверка – это уже серийная модель, в Пекине же был открыт прием «слепых» заказов, то есть пока без объявления цен. Так что с нее и начнем.

Седан Chery Fulwin A9 «вырос» из концепта Fulwin E05 образца 2024 года. К слову, в актуальной гамме Fulwin еще есть четырехдверка под названием A9L, она вышла на домашний рынок в прошлом году. Между собой автомобили отличаются дизайном экстерьера — в частности, у «просто» A9 фары более плавной формы и более покатая корма. Для обеих моделей предусмотрен автопилот с лидаром над лобовым стеклом. 

Седан A9 компактнее четырехдверки с приставкой. Длина равна 4836 мм, ширина – 1896 мм, высота – 1491 мм, колесная база – 2900 мм. Размеры Chery Fulwin A9L: 5018/1965/1500 мм, расстояние между осями – 3000 мм.

Интерьер Chery Fulwin A9 оформлен в актуальном для последних моделей компании стиле. Тут раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, двухспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок.

Новый седан представлен с гибридной установкой или в виде полноценного электрокара. Про гибрид пока известно то, что его система включает работающий в режиме генератора атмосферник 1.5 и один электромотор. Полностью «зеленый» вариант, по данным местных СМИ, получил 242-сильный двигатель и батарею емкостью 70,11 кВт*ч. Все подробности о технике Fulwin A9 компания Chery раскроет позже. Отметим, старший седан Chery Fulwin A9L бывает только гибридом, он имеет турбочетверку 1.5 (156 л.с.), 218-сильный электромотор на передней оси и аккумулятор на 33,68 кВт*ч. Для этой модели также предусмотрен полный привод – у такой модификации на задней оси расположен дополнительный электромотор мощностью 265 л.с.

Ну а теперь про универсалы. Они сделаны как раз на базе седанов Fulwin A9 и Fulwin A9L, и называются Fulwin A9 Wagon и Fulwin A9L GT соответственно. В плане дизайна от исходных четырехдверок пятидверные модификации практически ничем не отличаются, не считая, конечно, кузова.

Никаких подробностей о «сараях» сама компания Chery пока не привела. Они вообще, скорее, представляют собой концепты, хотя и выглядят уже готовыми к массовому производству. Тем не менее окончательное решение о выпуске Fulwin A9 Wagon и Fulwin A9L GT должны принять позже – после получения откликов от публики. 

Если универсалам дадут «зеленый свет», то технически они, вероятно, тоже повторят исходные седаны, то есть оба предложат с гибридными установками, у Chery Fulwin A9 Wagon вдобавок будет электроверсия. Кстати, в проморолике старший Chery Fulwin A9L GT запечатлен со значком AWD, так что для него планируется полный привод.

