Будущие флагманы Chery: брутальный кроссовер Tiggo X и седан Arrizo X

24.04.2026 325 0 0
Новинки бренда Chery дебютировали в статусе концептов. При этом, как ожидается, SUV уже скоро может добраться до конвейера.

Главными премьерами материнской марки Chery на только что открывшемся Пекинском автосалоне стали большой брутальный кроссовер Tiggo X и седан Arrizo X. Это пока еще концепты. При этом ожидается, что SUV уже скоро станет серийным, а четырехдверка если и не доберется до конвейера, то хотя бы задаст стилистическое направление следующим легковушкам Chery. Начнем с кроссовера.

В профиль и кормой Chery Tiggo X напоминает другой прототип компании – представленный в прошлом году Chery Tiggo 9L. То есть не исключено, что свежий кроссовер либо является ближайшим родственником «эльки», либо и вовсе сделан на ее базе. К слову, прошлогодний концепт серийным так и не стал. Как бы то ни было, но дизайн у Tiggo X свой.

Главные фишки экстерьера – прямоугольные фары с пикселями, пиксельное же табло, которое объединяет головную оптику, внушительные бамперы и вертикальные задние фонари. Над лобовым стеклом установлен лидар, ведь Chery Tiggo X обещан автопилот Falcon 700. Размеры новинки не озвучены.

В шестиместном салоне – три экрана на передней панели и двухспицевый руль. Боковые дефлекторы обдува сделали вертикальными. На центральном тоннеле расположены беспроводная зарядка, пара неприкрытых подстаканников, физические клавиши и «хрустальные» шайбы. В торце тоннеля – сенсорная панель для основных настроек. У задних пассажиров есть свой, «потолочный», развлекательный дисплей. В спинки передних кресел встроены откидные столики.

О технике сама Chery пока не рассказала. Китайские СМИ пишут, что Tiggo X бывает как только с ДВС, так и в виде гибрида, для модели предусмотрен полный привод. «Традиционный» кроссовер якобы получил бензиновый турбомотор 2.0 и восьмиступенчатый автомат «нового поколения». У гибрида установка на базе 1.5T или 2.0T, суммарная отдача топовой версии – 476 л.с. и 630 Нм.

О седане Chery Arrizo X информации меньше. Четырехдверка обладает более типичным для концептов дизайном, она получила агрессивный передний бампер, необычную головную оптику и, наоборот, уже привычный монофонарь. На крышке багажника есть выдвижной спойлер. Внутри – крупный отдельный планшет мультимедиа-системы. А вот панель приборов отсутствует.

Китайцы пишут, что Arrizo X представлен только с ДВС – это бензиновый турбомотор 2.0, который сочетается с тем самым автоматом «нового поколения». Еще седан получил адаптивную подвеску.

Больше подробностей о грядущих новинках Chery может появиться позже в этом году.

седан кроссовер Китай авторынок новинки Пекинский автосалон Chery
