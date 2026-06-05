Новинки ×

Audi Q7 третьего поколения: новые изображения

05.06.2026 527 0 0
Audi Q7 третьего поколения: новые изображения

На этой неделе компания Audi опубликовала первый тизер нового кроссовера Q7, что стало для нас поводом представить, как он будет выглядеть, а также оценить все основные отличия от флагманского Q9.

Audi Q7 был впервые представлен в сентябре 2005 года на Франкфуртском автосалоне, став серийной версией концепта Audi Pukes Peak 2003 года и первым серийным кроссовером бренда. Сегодня на конвейере вторая генерация модели, которую уже можно считать долгожителем: её премьера состоялась в январе 2015 года, то есть паркетник на конвейере уже 11 лет. За этот немалый срок он прошёл через два существенных рестайлинга, последний из которых был в начале 2024 года.

Нынешний Audi Q7
Нынешний Audi Q7
1 / 3
Нынешний Audi Q7
Нынешний Audi Q7
2 / 3
Нынешний Audi Q7
Нынешний Audi Q7
3 / 3

Теперь же на очереди долгожданное полностью новое поколение кроссовера, и в целом благодаря многочисленным шпионским фотографиям у нас уже есть достаточно полное представление о его внешности. Третье поколение будет сделано в нынешнем стиле компании и во многом будет пересекаться с младшей моделью Q3 и флагманским Q9: здесь очень схожее оформление передней части с «двухэтажными» фарами, при этом решётка всё же меньше размером, чем у Q9, и она лишена чёрного обрамления. Судя по единственному тизеру, кроссовер всё-таки получит традиционные дверные ручки, при том что все пойманные фотошпионами прототипы обладали электронными, расположенными на подоконной линии. Сзади самым заметным отличием от модели Q9 станет расположенная на крышке багажника ниша номерного знака, фонари при этом у них могут быть идентичными.

Рендер нового Audi Q7

Кроссовер третьего поколения переедет на архитектуру PPC (Premium Platform Combustion), которую ранее получили модели A5, A6 и Q5 последних генераций. Эта платформа создана для автомобилей с ДВС и гибридными силовыми установками, в том числе подключаемыми. Интерьер пока не засвечен, однако можем предположить, что во многом он будет повторять салон флагманского Q9, который был полностью раскрыт в прошлом месяце.  

Рендеры нового Audi Q7
Рендеры нового Audi Q7
1 / 2
Рендеры нового Audi Q7
Рендеры нового Audi Q7
2 / 2

Премьера нового Audi Q7 ожидается уже в ближайшие месяцы. Между тем, в конце прошлого месяца на рынок вышел новый кроссовер AUDI E7X.

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки Audi Audi Q7

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Выставки «В мире животных» на COMvex 2026: «тигры», «совы» и другая фауна выставки комтранса В этом году выставка коммерческой техники COMvex оказалась в большей степени утилитарной, нежели инновационной. Ее прагматичность демонстрировали многочисленные прикладные решения, представл... 35 0 0 05.06.2026
Статьи / Авто с пробегом Toyota Highlander II (XU 40) с пробегом: коррозия под внешним блеском и почти вечный салон Toyota Highlander второго поколения – машина не самая популярная. И трудно сказать, почему именно так получилось. Вроде бы Тойоты у нас любят, большие машины ценят, но как-то не сложилось. М... 1811 5 0 03.06.2026
Статьи / Мнение без фильтров Раскоронованные: дальнобойщики больше не короли дорог По статистике, водители больше всех не любят самокатчиков. На втором месте в рейтинге ненависти оказались мотоциклисты, на третьем – велосипедисты. Отчасти согласен, но я бы сюда добавил ещё... 1449 4 1 01.06.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 42315 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 12475 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 9938 0 0 01.05.2026
Обсуждаемое
11 Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3
10 Внедорожник Lada Niva Legend: мотор от Niva Travel и много других обно...
9 Имперская роскошь и шок-цена: первый обзор Hongqi Golden Sunflower Guo...
Новые комментарии
Change privacy settings