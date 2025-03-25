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  • Семейство Audi A5 расширилось за счёт plug-in гибридных версий, цены известны

Семейство Audi A5 расширилось за счёт plug-in гибридных версий, цены известны

25.03.2025 59 0 0

Стартовая цена лифтбека с PHEV-установкой в Германии составляет 62 500 евро, а за аналогичный универсал просят от 64 150 евро.

Актуальное семейство Audi A5, включающее в себя лифтбек и универсал, а также их «горячие» версии S5, дебютировало в середине лета 2024 года. В их основе лежит новая платформа PPC (Premium Platform Combustion), которая является модернизированной версией «тележки» MLB Evo. Теперь семейство пополнилось за счёт plug-in гибридных модификаций лифтбека и универсала Audi A5 – они получили прибавку e-hybrid к названию.

На фото: универсал и лифтбек Audi A5 e-hybrid

В основе PHEV-установки «пятёрок» лежит бензиновый 2,0-литровый турбомотор TFSI, его отдача составляет 252 л.с. Он работает в тандеме с семиступенчатой роботизированной коробкой передач S tronic, в которую интегрирован 143-сильный электромотор. У базового исполнения совокупная мощность системы равна 300 л.с. (максимальный крутящий момент – 450 Нм), у «старшей» версии – 367 л.с. (500 Нм).

На фото: универсал Audi A5 e-hybrid

Привод гибридным «пятёркам» положен только полный, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. На разгон с места до «сотни» у «младшего» варианта уходит 5,9 секунды, у более мощной модификации Audi A5 – 5,1 секунды.

В состав гибридной системы входит также тяговая батарея ёмкостью 25,9 кВт*ч (полезная ёмкость – 20,7 кВт*ч), она расположена под полом багажника. Максимальная мощность бортового зарядного устройства составляет 11 кВт, на полную зарядку аккумулятора (от 0 до 100%) требуется 2,5 часа. При движении только на электротяге максимальная скорость A5 e-hybrid ограничена отметкой 140 км/ч, максимальный запас хода указан только для лифтбека, он составляет 116 км (при расчёте по циклу WLTP).

На фото: лифтбек Audi A5 e-hybrid

Изменений во внешности и салоне у plug-in гибридных версий Audi A5 нет. Однако у них ожидаемо меньше стал объём багажника. У лифтбека он равен 331 литру, а при сложенном втором ряде – 1175 литрам (у ранее дебютировавших пятидверок – 445 и 1299 литров соответственно). У гибридного универсала показатели составляют 361 и 1306 литров (для сравнения, у не PHEV-вариантов – 476 и 1424 литра соответственно).

Для Audi A5 e-hybrid предусмотрена система рекуперации энергии мощностью до 88 кВт, доступны три уровня интенсивности, сделать выбор водитель может с помощью подрулевых лепестков. В режиме EV приоритет у электромотора, в режиме hybrid больше работает бензиновый двигатель (он заряжает тяговую батарею при скорости свыше 65 км/ч, но уровень заряда не поднимается выше 75%, для полного восполнения понадобится зарядка от розетки).

На фото: салон Audi A5 e-hybrid
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На фото: салон Audi A5 e-hybrid
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На фото: салон Audi A5 e-hybrid
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Старосветские дилеры начнут принимать заказы на Audi A5 e-hybrid 27 марта 2025 года, живые продажи начнутся в апреле. Стартовая цена лифтбека с PHEV-установкой в Германии составляет 62 500 евро (эквивалентно примерно 5,71 млн рублей по текущему курсу), а за аналогичный универсал просят от 64 150 евро (около 5,86 млн рублей). Стоимость более мощных гибридных пятидверок составляет 70 900 евро (около 6,48 млн рублей) и 72 550 евро (около 6,63 млн рублей) соответственно. Производство налажено на заводе в Неккарзульме (Германия).

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