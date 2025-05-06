Семейство Audi A6 расширилось за счёт новых версий: теперь и plug-in гибриды

Седан и универсал с PHEV-установками появятся в продаже на европейском рынке летом 2025 года. Цены этих новинок немецкой марки уже известны.

Актуальная модельная линейка Audi включает в себя два разных семейства с индексом A6. Так получилось из-за того, что в 2024-м вышли полностью электрические лифтбек и универсал на платформе PPE (Premium Platform Electric), они получили прибавку e-tron к названию. А в начале марта 2025-го был рассекречен «углеводородный» A6 нового поколения, базирующийся на «тележке» PPC (Premium Platform Combustion). Изначально модель дебютировала в кузове универсал, а глобальный «классический бизнес-седан» к нему присоединился в середине прошлого месяца.

На фото: универсал и седан Audi A6 e-hybrid quattro

Теперь же семейство «шестёрок» расширилось за счёт новых седана и универсала с plug-in гибридными установками, такие версии получили прибавку e-hybrid quattro к названию. В основе PHEV-системы находится 2,0-литровая бензиновая турбочетвёрка мощностью 252 л.с. Этот двигатель работает в тандеме с семиступенчатой роботизированной коробкой передач S tronic, в которую встроен электромотор мощностью до 143 л.с. Совокупная отдача системы у начального варианта составляет 300 л.с., максимальный крутящий момент – 450 Нм; у топ-версии – 367 л.с. и 500 Нм.

На фото: седан Audi A6 e-hybrid quattro

В состав plug-in гибридной системы входит также тяговая батарея ёмкостью 25,9 кВт*ч (полезная ёмкость – 20,7 кВт*ч), расположенная под полом багажника. Максимальная мощность бортового зарядного устройства – 11 кВт, полная зарядка аккумулятора (от 0 до 100%) занимает 2,5 часа. Максимальная скорость новых версий Audi A6 при движении только на электротяге ограничена на отметке 140 км/ч. Дальнобойность в «зелёном» режиме указана только для седана, показатель составляет 111 км.

Максимальная скорость новых исполнений седана и универсала (при движении в гибридном режиме) равна 250 км/ч. Новым Audi A6 с 300-сильной гибридной установкой на разгон с места до «сотни» требуется 6,0 секунд (вне зависимости от типа кузова), а вариантам с 367-сильной системой на выполнение этого упражнения нужно 5,3 секунды.

На фото: универсал Audi A6 e-hybrid quattro

В компании отметили, что новым версиям семейства A6 значительно – на 30% – улучшили шумоизоляцию (по сравнению с аналогичными предшественниками). Автомобили получили акустическое остекление на задних боковых стёклах и иные дверные и оконные уплотнители. Ещё такие «шестёрки» получили пересмотренные втулки крепления двигателя и коробки передач, а также изменённую форму зубьев шестерен, что позволило снизить механический шум.

Согласно плану производителя, продажи новых седана и универсала с PHEV-установками на европейском рынке начнутся летом 2025 года. Их цены уже известны: за седан Audi A6 e-hybrid quattro в стартовой версии на домашнем рынке, в Германии, просят не менее 65 800 евро (эквивалентно примерно 6,06 млн рублей по текущему курсу), а за аналогичный универсал – 68 300 евро (около 6,29 млн рублей). Стоимость более мощных версий равна 75 050 евро (около 6,91 млн рублей) и 77 550 евро (около 7,14 млн рублей) соответственно.

На фото: салон Audi A6 e-hybrid quattro

Напомним, в конце марта текущего года аналогичные plug-in гибридные версии появились у лифтбека и универсала Audi A5. Они базируются на той же платформе PPC, что и новые «шестёрки» с ДВС.