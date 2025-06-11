Пополнение в семействе Audi Q5: теперь и plug-in гибридные кроссоверы

Паркетники немецкой марки с новой «начинкой» доберутся до европейского рынка до конца текущего месяца, продажи начнутся в третьем квартале 2025-го. Цены уже известны.

Audi Q5 появился в 2008 году, а актуальный кроссовер третьего поколения (с обычной крышей) был полностью рассекречен в начале сентября 2024-го, тогда же была представлена его «горячая» модификация SQ5. Варианты с купеобразным кузовом, для которых новая генерация является второй по счёту, – Q5 Sportback и SQ5 Sportback – дебютировали позже, в конце ноября того же года.

На фото: Audi Q5 e-hybrid

В основе автомобилей семейства Audi Q5 лежит платформа PPC (Premium Platform Combustion) с продольным расположением мотора, которая является эволюцией прежней «тележки» MLB Evo. Немецкий производитель изначально предложил эти паркетники только с системой MHEV plus – им положен 48-вольтовый электродвигатель (24 л.с.), батарея ёмкостью 1,7 кВт*ч и семиступенчатая роботизированная коробка передач S tronic с двойным сцеплением.

Кроссоверы предлагаются либо с бензиновым 2,0-литровым турбомотором TFSI (204 л.с., 340 Нм), либо с турбодизелем TDI такого же объёма (204 л.с., 400 Нм). В первом случае есть версии с передним и с полным приводом, во втором – только AWD. «Заряженным» модификациям SQ5 и SQ5 Sportback положен бензиновый 3,0-литровый турбомотор V6 TFSI (367 л.с., 550 Нм) и полный привод.

На фото: салон Audi Q5 e-hybrid

Теперь семейство решили расширить за счёт plug-in гибридных версий Audi Q5 и Q5 Sportback, они получили прибавку e-hybrid к названию. PHEV-установку они позаимствовали у актуальных Audi A5 и A6. В основе системы лежит 2,0-литровая бензиновая турбочетвёрка мощностью 252 л.с., работающая в тандеме с семиступенчатым роботом S tronic, в который интегрирован 143-сильный электромотор. Совокупная отдача у стартовых версий равна 299 л.с. (максимальный крутящий момент – 450 Нм), тогда как показатели топовых исполнений – 367 л.с. и 500 Нм.

На фото: Audi Q5 Sportback e-hybrid

В состав системы также входит тяговая батарея, расположенная на двух уровнях в задней части автомобилей. Её ёмкость равна 25,9 кВт*ч (из них потребителю доступно 20,7 кВт*ч). Мощность бортового зарядного устройства равна 11 кВт, на полную зарядку аккумулятора требуется 2,5 часа. Запас хода при движении только на электротяге (максимальная скорость ограничена 140 км/ч) указана только для «обычного» кроссовера: у Audi Q5 e-hybrid этот показатель равен 113 км (при расчёте по циклу WLTP).

В гибридном режиме максимальная скорость у PHEV-версий (вне зависимости от типа кузова) составляет 250 км/ч. Менее мощным исполнениям Audi Q5 и Q5 Sportback e-hybrid на разгон с места до «сотни» требуется 6,2 секунды, а показатель топ-версий – 5,1 секунды. Моделям положена фирменная полноприводная система quattro.

Plug-in гибридам положена спортивная подвеска S и трёхзонный климат-контроль. Для более мощных модификаций предусмотрены ещё полностью светодиодная оптика, модернизированная мультимедиа, спортивные кресла, отделанные кожей и экокожей чёрного цвета, оригинальные 19-дюймовые легкосплавные диски и красные тормозные суппорты.

На фото: салон Audi Q5 Sportback e-hybrid

Производство Audi Q5 и Q5 Sportback e-hybrid налажено на заводе в Сан-Хосе-Чьяпа (Мексика). Известно, что до Старого Света они доберутся до конца текущего месяца, а их продажи начнутся в третьем квартале. На домашнем рынке, в Германии, цена стартового «обычного» plug-in гибридного кроссовера равна 63 400 евро (эквивалентно примерно 5,78 млн рублей по текущему курсу), за топ-вариант просят не менее 71 800 евро (около 6,54 млн рублей). Стоимость аналогичных кросс-купе равна 65 900 евро (около 6,01 млн рублей) и 74 300 евро (около 6,77 млн рублей) соответственно.