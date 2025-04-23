Представлен ещё один Chery Tiggo 9: теперь во внедорожном имидже

Новый SUV фирмы Chery дебютировал в статусе концепта. Однако, по предварительным данным, довольно скоро модель станет серийной. Причем ожидается, что новинка будет глобальной.

В актуальной линейке Chery присутствуют два разных кроссовера с именем Tiggo 9. Так, в Китае продают крупный автомобиль, который в других странах, в том числе и в России, известен как Jaecoo J8. На экспортных же рынках (опять же, включая РФ) под названием Tiggo 9 доступна модель, на родине известная как Tiggo 8L. И вот представлена еще одна «девятка»: на Шанхайском автосалоне состоялась премьера прототипа Chery Tiggo 9L. И эта машина заметно отличается от уже продающихся SUV.

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Если нынешние серийные «девятки» являются обычными паркетникам, то у концепта Tiggo 9L нарочито брутальный и внедорожный имидж. Впрочем, характеристики еще не раскрыты. Не исключено, что компания ограничилась лишь «суровым» обликом, и что модель имеет несущий кузов.

Среди особенностей дизайна Chery Tiggo 9L – фары с образующими буквы H диодными секциями ходовых огней, массивные накладки на колесных арках, вертикальные блоки задних фонарей. Вместо привычной эмблемы марки спереди и сзади красуется крупная надпись Chery (расположенные на «личике» буквы еще и светятся).

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Внутри – двухспицевый усеченный руль с сенсорными кнопками, на передней панели расположены три отдельных экрана. Мультимедиа – с искусственным интеллектом. По предварительной информации, новинка имеет трехрядный салон.

Китайские профильные СМИ пишут, что Chery Tiggo 9L представляет собой полноприводный подзаряжаемый гибрид, силовая установка которого включает три мотора. В арсенале концепта также значатся лидар, пневмоподвеска и режим «краба». Еще Tiggo 9L якобы способен сам анализировать дорожное покрытие и подстраивать под него подвеску.

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Ожидается, что брутальная «девятка» станет серийной: это может произойти либо к концу текущего года, либо уже в 2026-м. Скорее всего, впоследствии товарная модель появится и за пределами Китая, при этом экспортную версию могут переименовать.