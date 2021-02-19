Все мы очень любим, чтобы наши машины обслуживали грамотные специалисты, а не угрюмые гоблины с запахом перегара со стороны небритого лица. И оно бы ещё ничего, если бы эти гоблины хорошо работали… Нет, обычно у них ещё и руки растут не из правильного места. А бывает ещё хуже: внешне – человек как человек, а результаты работы – так себе. Понятно, что найти, например, хорошего моториста по своей машине можно хотя бы по отзывам. А как понять, что шиномонтаж, куда вы приезжаете в лучшем случае три-четыре раза в год, на самом деле не очень хорош, и лучше поискать другой? Не так уж это и сложно, если запомнить несколько простых правил.

Встречают по одёжке

Конечно же, первое, на что стоит посмотреть, – это то место, где работает специалист. Тут есть несколько не совсем очевидных замечаний, о которых я бы не подумал, если б не инсайдерская информация от очень близкого товарища с большим опытом.



Итак, первое: если речь идёт о небольшой мастерской, то хорошего специалиста проще встретить там, где нет продажи новых шин. В таких шиномонтажках делают ставку именно на услуги и стараются поддерживать их качество на высоком уровне. Иначе просто не выжить. Магазин же способен спасти шиномонтажку даже с плохими специалистами за счёт продаж. Правда, именно «переобувать» там обычно умеют.

Резюмируя: если хочется быстро и качественно «переобуться», в магазин ехать можно. Если требуется дорого, но хорошо отремонтировать колесо, лучше найти теплую ламповую мастерскую. Если всё вместе, то есть смысл найти здоровенный шинный центр на восемь подъемников и с толпой слегка седых специалистов.



Совсем маленькая шиномонтажка – палка о двух концах. Если там работает сам владелец, то есть вероятность, что это шиномонтажник с опытом, который продал все почки, которые были под рукой, поднакопил и поставил свою мастерскую. А вот если это явно наёмный сотрудник, то маловероятно, что он хороший профессионал. Мастер высокого уровня обычно хочет соответствующую зарплату, поэтому обычно быстро уходит в большую компанию.

Однако и крупная контора – не гарантия качества. Во-первых, у них есть свой бич – текучка кадров, и непонятно, на кого наткнётесь: на профессионала или на новичка. Во-вторых, не в каждой компании есть обучение в принципе, так что кое-кто может учиться прямо здесь и сейчас на ваших колёсах. Поэтому оцениваем мастерскую дальше.



Сразу можно уходить, если внутри всё замызгано грязью. Помещение, а тем более – станки должны быть чистыми. Да и сам шиномонтажник тоже должен быть в более-менее чистой спецовке. Понятно, что в сезон переобувки, когда стоят очереди и времени на уборку нет, какой-то небольшой свинарник допускается, но всё же. Ту же самую нестиранную полгода форму специалиста видно всегда.



Теперь переходим к станкам. Если их всего два (станок для шиномонтажа и баланса) – это плохой признак. Должны быть как минимум дископрав и вулканизатор, а в идеале – и мойка. Хорошая мойка стоит, как всё остальное оборудование, вместе взятое (не топовое, конечно), поэтому её наличие само по себе – хороший признак. Ну а более важный фактор – это невозможность без мойки сделать качественную балансировку, о чем я рассказывал в прошлой статье. Колесо на станке должно быть чистым, грязное вешать на балансировочный станок не имеет смысла вообще, и хороший специалист это знает. Работать там он не захочет, а клиент в такой «шинке» не сможет нормально отбалансировать колёса.

Теоретически в хорошей мастерской должен быть подъёмник. Но если она не очень большая, то домкраты на улице тоже допустимы. Конечно, при условии, что место внутри помещения занято набором станков, а не складом мусора.



Банальные советы – это не ездить туда, где в высокий сезон нет очередей. Скорее всего, тут либо дорого, либо плохо, либо всё вместе. И, конечно же, стоит почитать отзывы в Интернете (например, на Яндекс.Картах). Хороший собственник или сотрудник за ними следит, благодарит за хорошие слова, старается решить проблему недовольного клиента. Скидками, запугиванием, пытками, физическим устранением.



Допустим, внешне всё устраивает, вы въехали в чистую и светлую мастерскую, где вас встретил трезвый мастер в чистом комбинезоне. На что смотреть дальше? Конечно, на его работу.

«С чувством, с толком, с расстановкой»

Первое, что делает мастер, это снимает колесо. Казалось бы: что тут можно сделать не так? При желании можно. Откручивают его как правило гайковёртом и им умудряются повредить «секретку», если она есть. Сделана она чаще всего из прессованного риса (это тонкий намёк, да), высокой прочностью не отличается, и грани гайковёртом на ней сбить легко. Разумеется, после этого придётся ехать куда-то ещё и отдавать деньги за удаление этой «секретки». А это неприятно. Хороший мастер её не повредит.

Следующая процедура – это диагностика колеса. Конечно, опытный шиномонтажник увидит в шине саморез, ещё пока катит её от машины к станку, но он не станет орать на всю «шинку», что вот она, мол, причина несчастья. Причина может быть не в нём, а в кривом диске или диске с убитым ЛКП (когда воздух травит по ободу), в вентиле, золотнике или ещё одном саморезе. Поэтому при виде самореза хороший мастер вопить от радости не будет, а займётся полной диагностикой. Поиск утечки проходит по-разному: либо старым добрым погружением колеса в ванну, либо с помощью специальной химии, которую смешивают с водой и через распылитель наносят на шину. Химия дает обильную пену при утечке воздуха, и только после того, как причина установлена точно, мастер озвучит свой вердикт и предложит варианты ремонта.



Нормальное время разбора колеса – пара минут, не больше. Если мастер ковыряется минут пять, что-то пошло не так. Скорее всего, что-то не так с самим мастером.



Чаще всего, конечно, причина спуска – прокол. Например, тем же саморезом. Устранить его можно несколькими способами: жгутом, грибком или заплаткой. Жгут применяется в двух случаях: как временное решение (чтобы доехать до грибка или заплатки) или если шина настолько убитая, что нет смысла тратить деньги на качественный ремонт. Поэтому если вы знаете, что шина хорошая, а вам ставят жгут, лучше от такой «шинки» в дальнейшем отказаться. Тут работает очень ленивый человек, который, скорее всего, сидит на окладе и не стимулирован работать на совесть.

Конечно, стоять за плечом у шиномонтажника и смотреть, как он работает, опасно для жизни. Никто таких клиентов не любит, поэтому лучше специалиста лишний раз не нервировать. Но качество его работы можно хотя бы приблизительно оценить иначе – по времени. Следить можно издалека, а это намного проще.



Если лечится прокол заплаткой, то на это никак не может уйти всего две минуты. Так быстро получается только у тех, кто не соблюдает технологию ремонта и наносит только один слой клея. Слоев должно быть два (первый работает как грунтовка), так что за две минуты хорошо заклеить не получится.



С боковыми порезами сложнее. Тут возможны два способа ремонта: холодная вулканизация или горячая. Лучше, если шину «варят» – ремонтируют с помощью горячей вулканизации. В этом случае только на подготовку уйдёт минут двадцать, а весь ремонт занимает часа полтора-два. Если сделали быстрее, то использовали холодную вулканизацию, а это не всегда хорошо.



При правке диска что-то испортить сложно – он и так уже кривой. Конечно, при желании в процессе его можно перегреть, недогреть, и вскроется трещина. Можно наделать кучу лишних царапин. Можно на прокаточный станок поставить штамп с восьмеркой и запороть диск излишней прокаткой там, где вопрос решился бы тремя ударами кувалдой, потому что такой станок восьмерки не правит в принципе. Но всё это можно разглядеть, только если самому постараться вникнуть в технологию. А в нее и многие шиномонтажники не вникают. Проще говоря, если возникает желание все контролировать, лучше ехать в ту мастерскую, где такого желания не возникнет в принципе.

После сборки колеса хороший специалист обязательно проверит его повторно, а не покатит молча балансировать. «А баланс тебе делать? Давай метку поставлю, потом по ней соберу!». Слышали такое? Плохо, если слышали. Такой способ предлагают только лентяи или криворукие неучи. Колесо после любой сборки нужно балансировать. Об этом мы уже рассказывали подробно, поэтому повторяться не буду. Добавлю только одну деталь.



Бывает, что после балансировки на 16-дюймовом колесе оказывается граммов этак 120 грузиков. Это очень много. Скорее всего, шиномонтажник поленился провести оптимизацию. Теоретически выглядит она не сложно – как проворот шины на диске на 180 градусов. Бывает, что при монтаже совпадают самые тяжелые места на диске и на шине, и в таком случае дисбаланс будет максимальным, а количество грузов зашкаливающим. В большинстве случаев этого можно избежать как раз такой вот оптимизацией, которой брезгуют лентяи и раздолбаи.



Теперь осталось посмотреть, как мастер будет ставить колесо на машину. Сначала он должен убедиться в чистоте привалочных плоскостей и наживить гайки или болты рукой, уже потом завернуть их гайковёртом. Но не затягивать. Максимальный момент у гайковёрта доходит до запредельных для этой работы 1000-1500 Нм при норме в среднем до 180 Нм. Поэтому после закручивания гаек или болтов всё равно придётся использовать динамометрический ключ.



Интересно наблюдение: иногда мастера знают, что этот момент клиенты пытаются контролировать, и ключ в руки берут. Даже делают вид, что протягивают гайки. Но на самом деле они ничего не делают, потому что гайковёрт уже затянул гайки и болты так, что их в лучшем случае следующий раз не открутишь (в худшем они деформируются). Так что динамометрический ключ в руках и работающий динамометрический ключ – две большие разницы.



Ну и, конечно же, хороший специалист не будет смазывать крепёж солидолом или литолом. Для этого есть высокотемпературные смазки.

Теперь последний совет для внимательных людей, не лишенных актёрского таланта (и смелости). Зайдите в шиномонтаж и скажите мастеру: «У меня что-то резина спускает. Может, сосок травит, может, сам баллон. Вот эта резина – 17-го радиуса». Если в его глазах при словах «резина», «сосок», «баллон» и «радиус» зажгутся огоньки ненависти или презрения, если его рука потянется к мачете, перед вам стоит хороший специалист. Если он к тому же чистый и трезвый, доверять такому можно.

