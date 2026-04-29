29.04.2026 243 1 0
У внедорожника Range Rover SV появилась эксклюзивная топ-версия Ultra

Особенный SUV предлагается с бензиновым битурбомотором V8, plug-in гибридной системой, а позже появится и полностью «электрический» вариант.

Британский бренд Land Rover запустил производство флагманского внедорожника Range Rover ещё в 1970 году, а актуальное пятое поколение появилось в 2021-м, его выпуск стартовал в 2022 году. Самые богатые модификации модели имеют прибавку SV к названию, при этом у такого внедорожника есть и несколько спецверсий. Теперь производитель представил ещё один новый особенный вариант.

На фото: Range Rover SV Ultra

Как рассказали в пресс-службе Land Rover, новая спецверсия Range Rover SV Ultra является самой «роскошной» версией внедорожника. Кузов такого автомобиля окрашен в эксклюзивный серебристый оттенок Titan Silver, с ним покрытие визуально должно напоминать жидкий металл.

Кузов дополнен хромированными вставками и элементами в цвете Satin Platinum Atlas. Профиль Range Rover SV Ultra украшают трёхцветные 23-дюймовые легкосплавные колёсные диски с новыми заглушками на ступицах с эмблемой Range Rover. Модели положены выдвижные дверные ручки, чёрные стойки крыши и такого же цвета корпуса наружных зеркал.

Салон отделан «экоматериалами» от британской марки Ultrafabrics, он выполнен в двух оттенках – Orchid White и Cinder Grey, при этом кресла получили рисунок в виде созданной лазером мозаики. Ещё интерьер снабдили керамическим рычагом переключения передач и рядом элементов оформления из ротанга.

Также Range Rover SV Ultra оснастили стереосистемой, которая, как отметили в Land Rover, «превращает салон автомобиля в концертный зал». Она предполагает наличие 21 электростатического динамика, встроенного в изменённые подголовники, спинки сидений, пол и привычные места расположения динамиков, в том числе в обивке потолка.

Для пассажиров, расположившихся во втором ряду, предусмотрены: холодильник с электроприводом, раскладывающийся журнальный столик по центру между задними креслами с оттоманками, сенсорная панель для управления различными функциями, в том числе климатической установкой, а также пара отдельных изогнутых дисплеев на спинках передних сидений.

Новая спецверсия Range Rover SV Ultra уже доступна для заказа в модификациях с plug-in гибридной силовой установкой P550e и с бензиновым битурбомотором V8 объёмом 4,4 литра, отдача которого равна 615 л.с., крутящий момент – 750 Нм. Он работает в паре с восьмиступенчатым автоматом ZF. Позже в текущем году появится и аналогичная версия с полностью электрической «начинкой». Стоит отметить, что заказать особенный вариант SV Ultra смогут не все – покупка доступна только по эксклюзивному приглашению.

внедорожник авторынок новинки Land Rover Land Rover Range Rover
1 комментарий
29.04.2026 14:40
Ярослав

Выглядит дёшево.

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии Рентген, инцидентология и отсутствие выбора: как устроена система контроля качества АВТОВАЗа Скажите честно, положа руку на сердце, какие марки у вас ассоциируются со словом «качество»? Mercedes-Benz? Porsche? Toyota? А что скажете о марке Lada? Даже и не вспомните, наверное. В комп... 286 7 0 29.04.2026
Статьи / Авторынок Exeed VX и компания: выбираем семиместный премиальный кроссовер Большой семиместный кроссовер – идеальный автомобиль для семьи. А чтобы этот автомобиль был особенным, ему можно добавить премиального лоска. Какие кроссоверы на рынке обладают тремя рядами... 839 4 0 28.04.2026
Статьи / Обзор Страшная, большая и тяжёлая: первый обзор обновлённой BMW 7 Series На Пекинском автосалоне состоялась мировая премьера рестайлинговой «семёрки» BMW, которая изрядно преобразилась снаружи и внутри. Мы посмотрели и потрогали монструозный седан, а теперь делим... 2448 7 2 28.04.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 22446 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 19981 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 10906 4 2 12.03.2026
