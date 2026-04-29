У внедорожника Range Rover SV появилась эксклюзивная топ-версия Ultra

Особенный SUV предлагается с бензиновым битурбомотором V8, plug-in гибридной системой, а позже появится и полностью «электрический» вариант.

Британский бренд Land Rover запустил производство флагманского внедорожника Range Rover ещё в 1970 году, а актуальное пятое поколение появилось в 2021-м, его выпуск стартовал в 2022 году. Самые богатые модификации модели имеют прибавку SV к названию, при этом у такого внедорожника есть и несколько спецверсий. Теперь производитель представил ещё один новый особенный вариант.

На фото: Range Rover SV Ultra

Как рассказали в пресс-службе Land Rover, новая спецверсия Range Rover SV Ultra является самой «роскошной» версией внедорожника. Кузов такого автомобиля окрашен в эксклюзивный серебристый оттенок Titan Silver, с ним покрытие визуально должно напоминать жидкий металл.

Кузов дополнен хромированными вставками и элементами в цвете Satin Platinum Atlas. Профиль Range Rover SV Ultra украшают трёхцветные 23-дюймовые легкосплавные колёсные диски с новыми заглушками на ступицах с эмблемой Range Rover. Модели положены выдвижные дверные ручки, чёрные стойки крыши и такого же цвета корпуса наружных зеркал.

Салон отделан «экоматериалами» от британской марки Ultrafabrics, он выполнен в двух оттенках – Orchid White и Cinder Grey, при этом кресла получили рисунок в виде созданной лазером мозаики. Ещё интерьер снабдили керамическим рычагом переключения передач и рядом элементов оформления из ротанга.

Также Range Rover SV Ultra оснастили стереосистемой, которая, как отметили в Land Rover, «превращает салон автомобиля в концертный зал». Она предполагает наличие 21 электростатического динамика, встроенного в изменённые подголовники, спинки сидений, пол и привычные места расположения динамиков, в том числе в обивке потолка.

Для пассажиров, расположившихся во втором ряду, предусмотрены: холодильник с электроприводом, раскладывающийся журнальный столик по центру между задними креслами с оттоманками, сенсорная панель для управления различными функциями, в том числе климатической установкой, а также пара отдельных изогнутых дисплеев на спинках передних сидений.

Новая спецверсия Range Rover SV Ultra уже доступна для заказа в модификациях с plug-in гибридной силовой установкой P550e и с бензиновым битурбомотором V8 объёмом 4,4 литра, отдача которого равна 615 л.с., крутящий момент – 750 Нм. Он работает в паре с восьмиступенчатым автоматом ZF. Позже в текущем году появится и аналогичная версия с полностью электрической «начинкой». Стоит отметить, что заказать особенный вариант SV Ultra смогут не все – покупка доступна только по эксклюзивному приглашению.