Российский электрический кроссовер Evolute i-Joy пойдёт в производство уже в сентябре

Evolute — это принадлежащий ООО «Моторинвест» бренд, под которым российская компания хочет производить и продавать разработанные в Китае электромобили. В марте «Моторинвест», Минпромторг РФ и правительство Липецкой области подписали специнвестконтракт, согласно которому Липецкий моторный завод в течение 11 ближайших лет выпустит более 242 тысяч электромобилей пяти разных моделей. Выпуск трёх из пяти моделей завод намерен освоить уже в этом году. Уровень локализации китайских «электричек» будет постепенно повышаться, к концу срока действия СПИКа он должен достичь 5000 баллов — это пока невиданный для российских машин уровень, так как даже самые глубоко локализованные версии Лады Гранты имеют только 4621 балл.

На прошлой неделе Evolute представил первую из пяти моделей — компактный электрический седан i-Pro, который оказался бэдж-инжиниринговой версией китайского Dongfeng Aeolus E70, он же в прошлом Nissan Almera/Sylphy поколения G11, то есть машина примерно 20-летней давности.

Вчера пресс-служба Evolute сообщила, что получено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на вторую модель — компактный кроссовер i-Joy. В сообщении также говорится, что производство i-Joy в Липецкой области начнётся в третьем квартале этого года и что кроссовер будет оснащаться электромотором с максимальной отдачей в 130 кВт (176 л.с.) и 225 Нм. Полного заряда батареи ёмкостью 53 кВт·ч должно хватить на 405 км пробега по устаревшему циклу NEDC (то есть в реальности едва ли больше чем на 300 км). Других характеристик пока нет, самого ОТТС в открытой базе Росстандарта тоже пока нет.



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Фотографий кроссовера Evolute i-Joy пресс-служба российской марки не опубликовала, но сопоставив ранее опубликованные в Telegram-канале Evolute тизеры с имеющейся технической информацией, нетрудно догадаться, что Evolute i-Joy — это Fengon (он же Fengguang) E3 EV, дебютировавший в Китае в 2019 году.



Fengon — это легковой бренд, принадлежащий DFSK Motor (совместное предприятие Dongfeng и Sokon). У Fengon E3 EV есть чисто бензиновый родственник Fengon 500 с 1,5-литровым мотором (116 либо 150 л.с.) и plug-in гибридная версия Fengon E3 EVR, ну а нам достался чисто электрический вариант, который в прошлом году вышел на европейский рынок как Seres 3 (на данный момент продано около 300 шт.). Любопытно, что в Китае такой модели под маркой Seres нет.

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Seres — это дочерний бренд компании Sokon, изначально созданный для Америки, где он так и не дебютировал, зато пригодился в Китае и в Европе. Будущий российский среднеразмерный электрический кроссовер Evolute i-Jet — это перелицованный Seres SF5, его премьера ещё впереди, а пока вернёмся к Evolute i-Joy.

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Исходный Fengon E3 EV/Seres 3 имеет следующие габариты: длина — 4385 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1650 мм. Колёсная база — 2655 мм, дорожный просвет — 180 мм. Электромотор расположен спереди и соответственно вращает передние колёса. Задняя подвеска простенькая, полузависимая, с поперечной торсионной балкой, передняя — типа McPherson. Отдача электромотора у китайского кроссовера составляет 120 кВт (163 л.с.) и 300 Нм. Почему для Evolute i-Joy заявлены 130 кВт (176 л.с.) и 225 Нм, пока не очень понятно. Китайская версия разгоняется до 100 км/ч за 8,9 с, максимальная скорость — 155 км/ч. Снаряженная масса кроссовера — 1690 кг.



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На европейских сайтах, что продают Seres 3, мы нашли информацию, не указанную на потребительском сайте Fengon/Fengguang: объем багажника — 385 л, запас хода на одной зарядке по циклу WLTP — 301 км. В Китае Fengon E3 EV стоит от 129 800 юаней или 1,16 млн рублей в переводе по текущему курсу, в Германии за Seres 3 просят 35 725 евро без учёта федеральной скидки на покупку электромобиля.



Дилерская сеть Evolute в России на первых порах (то есть осенью) охватит Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Воронеж, Липецк, Краснодар, Ростове-на-Дону и Сочи, дальше пойдёт расширение. Гарантия на электромобили Evolute составит 3 года или 100 000 км пробега.

Forthing/Fengxing M5 EV

Помимо вышеупомянутых моделей в линейке Evolute появятся микроавтобус i-Van (скорее всего, это перелицованный Forthing/Fengxing M5 EV) и большой кроссовер, у которого пока нет называния (полагаем, его сделают на базе Voyah Free).

