Российский электроседан Evolute i-Pro оказался не самым свежим Dongfeng Aeolus E70

Новый российский бренд Evolute громко заявил о себе в марте: тогда стало известно, что компания «Моторинвест», Минпромторг РФ и правительство Липецкой области подписали специнвестконтракт, согласно которому Липецкий моторный завод в течение 11 ближайших лет выпустит более 242 тысяч электромобилей пяти разных моделей. К концу срока действия СПИКа уровень локализации электромобилей Evolute должен достичь 5000 баллов — это очень большой замах, так как, например, сегодня самые глубоко локализованные модификации Lada Granta по документам Минпромторга имеют 4621 балл.
Одна из пяти моделей, что будут выпускаться под маркой Evolute, — это компактный седан i-Pro, премьера которого состоялась сегодня в Москве на Евразийском форуме «Такси». Вычислить исходник Evolute i-Pro оказалось несложно — это дебютировавший в 2017 году в Китае Dongfeng Aeolus E70, который является электрической конверсией «углеводородной» модели Dongfeng Aeolus A60 (выпускается с 2012 года), а та в свою очередь произошла от хорошо известного в России Nissan Sylphy поколения G11 — он же Nissan Almera тольяттинской сборки (выпуск прекратился в 2018 году).
Получается, что старая добрая Almera/Sylphy, чья конструкция уходит корнями в начало этого века, вернулась на российский рынок в виде Evolute i-Pro, при этом у нас, судя по опубликованным пресс-службой Evolute техническим характеристикам, будут предлагать седаны 2021 китайского модельного года, у которых единственный электромотор на передней оси выдаёт максимальные 120 кВт (163 л.с.) и 230 Нм. Китайские Aeolus E70 2022 и 2023 модельных годов имеют более слабый электромотор на 110 кВт (150 л.с.) и 210 Нм, он же достался версии Aeolus E70 Pro с радикально перекроенной внешностью, о которой мы рассказывали ранее на этой неделе.
Выходит, что «наш» Evolute i-Pro — это не то же само, что китайский Pro, а, скажем так, промежуточная версия со старым кузовом и свежим салоном с двухэкранной приборной панелью. Китайский Aeolus E70 Pro в ходе рестайлинга получил в салоне только более нарядный декор и новую графику «приборки», а Evolute i-Pro, как и обычный Aeolus E70, имеет щиток прежнего образца, с большим полукругом спидометра по центру.
Габаритная длина Evolute i-Pro — 4680 мм, ширина — 1720 мм, высота — 1530 мм, колёсная база — 2700 мм, объём багажника — 502 л. Ёмкость батареи — 53 кВт·ч, её полного заряда хватит на 420 км пробега по устаревшему циклу NEDC (то есть в реальности едва ли больше чем на 300 км). Максимальная мощность зарядки постоянным током — 75 кВт, она позволяет пополнить заряд с 30 до 80% за 36 минут. До 100 км/ч электроседан разгоняется за 9,5 с, максимальная скорость — 150 км/ч.
Цены и комплектации на Evolute i-Pro пока не объявлены. В Китае Dongfeng Aeolus E70 в аналогичной технической спецификации стоит 145 800 юаней или 1,3 млн рублей в переводе по текущему курсу, при этом в базовое оснащение «китайца» входят две подушки безопасности, ESC, кондиционер, задние датчики парковки и 17-дюймовые литые колёса.
Дилерская сеть Evolute на первых порах (то есть осенью) охватит Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Воронеж, Липецк, Краснодар, Ростове-на-Дону и Сочи, дальше пойдёт расширение. Гарантия на электромобили Evolute составит 3 года или 100 000 км пробега. Вслед за седаном Evolute i-Pro в модельном ряду появятся компактный кроссовер i-Joy, среднеразмерный кроссовер i-Jet, микроавтобус i-Van и большой кроссовер, у которого пока нет называния.
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