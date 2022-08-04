Российский электроседан Evolute i-Pro оказался не самым свежим Dongfeng Aeolus E70

Ох, не зря пару дней назад мы знакомили читателей с обновлённым бюджетным китайским элеткроседаном Dongfeng Aeolus E70 — сегодня выяснилось, что производство именно этой модели освоит Липецкий моторный завод (он же ООО «Моторинвест») и осенью выведет на российский рынок как Evolute i-Pro.

Новый российский бренд Evolute громко заявил о себе в марте: тогда стало известно, что компания «Моторинвест», Минпромторг РФ и правительство Липецкой области подписали специнвестконтракт, согласно которому Липецкий моторный завод в течение 11 ближайших лет выпустит более 242 тысяч электромобилей пяти разных моделей. К концу срока действия СПИКа уровень локализации электромобилей Evolute должен достичь 5000 баллов — это очень большой замах, так как, например, сегодня самые глубоко локализованные модификации Lada Granta по документам Минпромторга имеют 4621 балл.

Dongfeng Aeolus E70

Одна из пяти моделей, что будут выпускаться под маркой Evolute, — это компактный седан i-Pro, премьера которого состоялась сегодня в Москве на Евразийском форуме «Такси». Вычислить исходник Evolute i-Pro оказалось несложно — это дебютировавший в 2017 году в Китае Dongfeng Aeolus E70, который является электрической конверсией «углеводородной» модели Dongfeng Aeolus A60 (выпускается с 2012 года), а та в свою очередь произошла от хорошо известного в России Nissan Sylphy поколения G11 — он же Nissan Almera тольяттинской сборки (выпуск прекратился в 2018 году).



Dongfeng Aeolus E70

Получается, что старая добрая Almera/Sylphy, чья конструкция уходит корнями в начало этого века, вернулась на российский рынок в виде Evolute i-Pro, при этом у нас, судя по опубликованным пресс-службой Evolute техническим характеристикам, будут предлагать седаны 2021 китайского модельного года, у которых единственный электромотор на передней оси выдаёт максимальные 120 кВт (163 л.с.) и 230 Нм. Китайские Aeolus E70 2022 и 2023 модельных годов имеют более слабый электромотор на 110 кВт (150 л.с.) и 210 Нм, он же достался версии Aeolus E70 Pro с радикально перекроенной внешностью, о которой мы рассказывали ранее на этой неделе.



Dongfeng Aeolus E70

Выходит, что «наш» Evolute i-Pro — это не то же само, что китайский Pro, а, скажем так, промежуточная версия со старым кузовом и свежим салоном с двухэкранной приборной панелью. Китайский Aeolus E70 Pro в ходе рестайлинга получил в салоне только более нарядный декор и новую графику «приборки», а Evolute i-Pro, как и обычный Aeolus E70, имеет щиток прежнего образца, с большим полукругом спидометра по центру.



Dongfeng Aeolus E70

Габаритная длина Evolute i-Pro — 4680 мм, ширина — 1720 мм, высота — 1530 мм, колёсная база — 2700 мм, объём багажника — 502 л. Ёмкость батареи — 53 кВт·ч, её полного заряда хватит на 420 км пробега по устаревшему циклу NEDC (то есть в реальности едва ли больше чем на 300 км). Максимальная мощность зарядки постоянным током — 75 кВт, она позволяет пополнить заряд с 30 до 80% за 36 минут. До 100 км/ч электроседан разгоняется за 9,5 с, максимальная скорость — 150 км/ч.



От китайского родственника Evolute i-PRO получил простенькое цельное заднее сиденье без центрального подголовника (но с темя ремнями), а правый и левый интегрированы в спинки — мягко говоря, не лучшее решение с точки зрения безопасности.

Цены и комплектации на Evolute i-Pro пока не объявлены. В Китае Dongfeng Aeolus E70 в аналогичной технической спецификации стоит 145 800 юаней или 1,3 млн рублей в переводе по текущему курсу, при этом в базовое оснащение «китайца» входят две подушки безопасности, ESC, кондиционер, задние датчики парковки и 17-дюймовые литые колёса.



Dongfeng Aeolus E70

Дилерская сеть Evolute на первых порах (то есть осенью) охватит Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Воронеж, Липецк, Краснодар, Ростове-на-Дону и Сочи, дальше пойдёт расширение. Гарантия на электромобили Evolute составит 3 года или 100 000 км пробега. Вслед за седаном Evolute i-Pro в модельном ряду появятся компактный кроссовер i-Joy, среднеразмерный кроссовер i-Jet, микроавтобус i-Van и большой кроссовер, у которого пока нет называния.

