Прощай, Almera: Nissan прекратил выпускать седан в России

Прощай, Almera: Nissan прекратил выпускать седан в России

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Nissan Almera сходила с конвейера тольяттинского завода компании «АВТОВАЗ» с 2013 года. Производство было завершено в середине октября 2018-го.

В российском офисе Nissan «Колёсам» рассказали о том, что седан Almera больше не выпускается в РФ. Последний экземпляр модели сошёл с конвейера автозавода в городе Тольятти (Самарская область) на прошлой неделе. О том, что компания решила прекратить производство последнего легкового автомобиля в России, мы сообщали ещё в начале августа 2018 года.

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По словам директора по связям с общественностью российского представительства Nissan Романа Скольского, долгосрочная стратегия развития бренда в РФ предполагает укрепление позиций в сегменте кроссоверов и внедорожников.

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В фокусировании именно в сегменте SUV нет ничего удивительного: продажи в нём продолжают оставаться стабильными. По данным «Автостата», в первой половине текущего года его доля составила 42,8%. Спросом также пользуются автомобили В-класса (доля – 38,5%), в котором в течение нескольких лет лидируют Kia Rio и Hyundai Solaris, Lada Granta и Vesta, Volkswagen Polo. Nissan Almera по своим габаритам ближе к С-сегменту, хотя этот седан и делит «тележку» B0 с Renault Logan. В С-классе первые строчки занимают Skoda Octavia, Kia cee’d и Ford Focus. Almera проигрывает всем вышеперечисленным автомобилям и в плане дизайна, и в плане оборудования – серьёзного обновления у этой модели в РФ не было.

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В период с января по сентябрь 2018 года дилеры Nissan реализовали 11 216 экземпляров Almera. Этот результат на 2,4% меньше по сравнению с показателем первых девяти месяцев 2017 года (всего за прошлый год реализовано 15 780 машин). Пиковым для модели был 2014 год, когда россияне купили 46 225 автомобилей, однако уже в 2015-ом продажи сократились на 43,8% (на фоне падения всего авторынка на 35,7%).

В российском офисе отметили, что количества автомобилей, оставшихся на складах, окажется достаточно для поддержания продаж до весны 2019 года (в случае сохранения текущего уровня спроса).

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Напомним, произведённые в Тольятти Nissan Almera продаются не только на территории РФ, их также экспортируют на рынки Казахстана, Беларуси, Азербайджана и Украины. В общей сложности с 2013-го по 2018 год было выпущено около 138 тысяч единиц модели.

Седан оснащается 102-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,6 литра. Он может идти в паре как с пятискоростной механической коробкой передач, так и с четырёхступенчатым «автоматом». Его нынешний ценник варьируется в диапазоне от 677 000 до 855 000 рублей.

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На вопрос о том, продолжит ли Nissan сотрудничать с АВТОВАЗом, представитель компании не ответил. Напомним, в Тольятти ещё выпускают седан Datsun on-DO и хэтчбек mi-DO — эта марка принадлежит компании Nissan. Выпуск построенных на базе Lada Granta и Kalina моделей бренда Datsun по-прежнему продолжается.

Самые востребованные в РФ модели – X-Trail и Qashqai – выпускаются на заводе в Санкт-Петербурге. За первые девять месяцев текущего года они разошлись тиражом 16 492 (прирост к АППГ – 12,7%) и 16 010 (прирост – 12%) экземпляров соответственно. Это позволило кроссоверам занять 22 и 23 строчки в ТОП-25 самых продаваемых машин в РФ.

Между тем, в Сети давно ходят слухи о том, что Nissan может начать выпуск в РФ кроссовера Kicks. На прошлой неделе была представлена индийская версия «паркетника», в основе которой лежит знакомая нам платформа B0. впрочем, в Nissan эти данные пока не подтверждают.

Теги: Авто и бизнес , Авторынок , В России , Almera , Nissan
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