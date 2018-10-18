Продажи Nissan Kicks, переехавшего на шасси Renault Duster, стартуют в январе 2019 года

На сегодняшний день кроссовер Nissan Kicks можно купить в США, Канаде, Бразилии, Аргентине, Мексике и Китае. Модель была представлена пару лет назад. Теперь же она готовится выйти на рынок Индии, однако здесь покупателям предложат несколько иной Kicks. Модель, которую Nissan представил сегодня, базируется на платформе B0 (та же, что у Renault Duster и Nissan Terrano). В свою очередь, в основе глобального кросса «тележка» V альянса Renault-Nissan, на ней базируются нынешние Nissan Note и Pulsar.

Индийская версия Nissan Kicks больше по сравнению с глобальным «паркетником». Его длина на 89 мм больше (4 384 мм против 4 295 мм), а колёсная база – на 53 мм (2 673 мм против 2 620 мм). Вырос SUV и в ширину – на 53 мм (1 813 мм против 1 760 мм), и в высоту – на 66 мм (1 656 мм против 1 590 мм).

Во внешности отличий между ними немного. Разве что у индийской версии чуть более массивные бамперы с защитой серебристого цвета спереди и сзади. А например, светодиодная оптика, контуры стоек кузова и дверей были позаимствованы у глобальной версии, по сути, без изменений. Интерьер новинки компания пока не показала.

Официальных данных о моторной линейке пока нет, однако по сведениям местных СМИ, в неё войдут те же полуторалитровые моторы, которыми оснащаются локальные Renault Duster/Captur: 106-сильный бензиновый «атмосферник» H4K и 110-сильный турбодизель K9K. В пару к ним предлагают пяти- и шестиступенчатые механические коробки передач, позже появятся также вариатор Xtronic (для бензиновых версий) и «автомат» (для дизельных).

В Китае роль «начинки» Nissan Kicks выполняет атмосферный двигатель семейства HR объёмом 1,5 литра мощностью 125 л.с., а в Северной Америке и на южноамериканском рынке – бензиновый мотор той же серии HR, но объёмом 1,6 литра с отдачей от 114 до 125 л.с. (в зависимости от страны).

У глобальной, а также индийской версий Nissan Kicks будет только передний привод, хотя сама по себе «тележка» B0 наличие варианта с колёсной формулой 4х4 допускает. Полноприводные версии, в частности, есть у выпускаемых в России Renault Duster и Kaptur, а также Nissan Terrano.

По-прежнему неизвестно, планирует ли Nissan привезти новинку на наш рынок. В российском офисе компании отметили, что окончательное решение пока не принято.

Продажи новинки в Индии стартуют в январе 2019 года. Компания пока не назвала цены Nissan Kicks. Как ранее сообщал Kolesa.ru, предположительно, он окажется дороже соплатформенных Nissan Terrano (начальная цена – 999 900 рупий или около 890 тысяч рублей по актуальному курсу), Renault Duster (от 795 000 рупий или около 707 тысяч рублей) и Captur (от 999 999 рупий или около 890 тысяч рублей).

В России продажи Renault Duster и Kaptur идут весьма неплохо: с января по август 2018 года было реализовано 27 863 и 20 087 машин соответственно. Nissan Terrano от них отстаёт: за указанный период дилеры продали только 9 084 экземпляра.