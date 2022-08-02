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  • Старый Nissan Sylphy до сих пор производят в Китае: представлен Dongfeng Aeolus E70 Pro

Старый Nissan Sylphy до сих пор производят в Китае: представлен Dongfeng Aeolus E70 Pro

02.08.2022 157 0 0

Недорогой электрический компактный седан Dongfeng Aeolus E70 получил в очередной раз освежённую внешность и приставку Pro к названию. Продажи в Китае стартуют осенью.

 

Nissan Sylphy поколения G11 разрабатывался в начале этого века как глобальная модель, в России он продавался как Nissan Almera — его производство локализовали на АВТОВАЗе, предварительно переведя на бюджетную платформу B0. Конвейерная жизнь тольяттинской Альмеры завершилась в 2018 году, а в 2019 году в Китае дебютировал полностью новый Nissan Sylphy (B18), который сейчас является самым популярным легковым автомобилем в Поднебесной. Параллельно с новым Sylphy в Китае производится и продаётся старый Sylphy поколения B17 — это не то же самое, что G11, а более крупный и современный седан, который в России был известен как Sentra и выпускался в Ижевске. Ну а более «древний» Sylphy G11 в 2012 году превратился в Китае в Dongfeng Aeolus A60 (сейчас в строю осталась только газовая версия A60 CNG), в 2017 году его перевели на электротягу и нарекли Dongfeng Aeolus E70. Добавим, что Aeolus — это суббренд Dongfeng, этот же суббренд известен как Fengshen (это имя часто встречается в статистических отчётах).

Электрический Dongfeng Fengshen/Aeolus E70 уже пережил как минимум один рестайлинг, в результате которого получил полностью новый салон с современной двухэкранной «приборкой», а теперь батарейному седанчику как следует перекроили внешность — китайский журнал Autohome сфотографировал его в одном из дилерских центров Dongfeng.

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Свежеиспечённый Aeolus E70 Pro получил остроугольную вытянутую переднюю «оптику» в духе бестселлера Sylphy B18, агрессивно оформленный передний бампер с жёлтыми «клыками» по бокам, новый задний бампер с дивными жёлтыми загогулинами и псевдодиффузором, новое написание слова Aeolus на крышке багажника. Форма задних фонарей не изменилась. Новый обвес слегка изменил габариты модели: актуальная длина — 4700 мм, ширина — 1725 мм, высота — 1530 мм, колёсная база — 2700 мм.

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Интерьер в ходе последнего рестайлинга принципиально не изменился, но получил цветные контрастные вставки золотистого цвета и новый цифровой щиток приборов (изменилась графика). Трёхместный задний диван по-прежнему не имеет центрального подголовника, а правый и левый интегрированы в спинки — примитивное и небезопасное решение.

Дорестайлинговый Dongfeng Aeolus E70

Техническая начинка тоже, по сути, не изменилась: Aeolus E70 Pro будет предлагаться с единственным электромотором на передней оси, пиковая отдача которого составляет 110 кВт (150 л.с.) и 210 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 9,5 с. Ёмкость батареи — 49 либо 52,9 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 412 и 433 км по китайскому циклу CLTC соответственно. Цены на обновлённый электрический седан пока не объявлены, а дорестайлинговый стоит в Китае от 138 800 юаней или 1,3 млн рублей в переводе по текущему курсу.

По данным ресурса CarSalesBase, в прошлом году Dongfeng Fengshen/Aeolus E70 разошёлся в Китае тиражом 30 411 шт. — негусто по меркам крупнейшего рынка планеты, но это был лучший год для модели и сейчас спрос на Aeolus E70 продолжает расти.

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