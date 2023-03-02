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  • Кроссовер Omoda C5 получил в РФ новый мотор и полный привод. Объявлены цены

Кроссовер Omoda C5 получил в РФ новый мотор и полный привод. Объявлены цены

02.03.2023 287 0 0

Дилеры китайской марки уже собирают предзаказы на новую версию паркетника, быстро ставшего востребованным на российском рынке.

В компании Chery в июне прошлого года рассказали о том, что в РФ появится новый суббренд Omoda, который позиционируется в «сегменте high middle». Первенцем китайской марки на российском рынке стал компактный кроссовер Omoda C5 (в КНР – Chery Omoda 5). Официальная премьера модели в РФ прошла в октябре 2022-го, однако тогда стартовали продажи только кроссоверов с передним приводом. Теперь же представлен полноприводный вариант Omoda C5.

На фото: Omoda C5 в версии Supreme

Новая версия оснащается четырёхцилиндровым турбомотором TGDI объёмом 1,6 литра, его отдача составляет 150 л.с., а максимальный крутящий момент – 275 Нм (такой же двигатель есть в гамме представленного в РФ «соплатформенника» Exeed LX). Он может «питаться» бензином Аи-92. В пару ему предлагается безальтернативная семиступенчатая роботизированная коробка с двумя мокрыми сцеплениями. На разгон с места до «сотни» полноприводному кроссоверу Omoda C5 требуется 8,6 секунды, а максимальная скорость осталась без изменений – 195 км/ч.

Напомним, у переднеприводных версий Omoda C5, которые вышли на российский рынок ещё в прошлом году, под капотом находится 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с. (210 Нм), который работает в комплекте с бесступенчатым «автоматом». От 0 до 100 км/ч такой автомобиль способен разгоняться за 9,9 секунды.

Полноприводная версия Omoda C5 получила многодисковую муфту, установленную на задней оси, а место полузависимой подвески заняла «многорычажка». Дорожный просвет такой модификации сократился до 180 мм (у варианта с передним приводом он составляет 190 мм). Объём багажника не изменился – те же 378 литров. К списку ездовых режимов (Eco, Normal и Sport) прибавились «внедорожные» – для движения по снегу и грязи; есть и возможность блокировки муфты подключения задних колёс.

Новый вариант кроссовера предлагается в двух комплектациях – Active и Supreme. В первом случае в оснащение «полноприводника» входят светодиодная оптика, электропривод багажной двери, адаптивный круиз-контроль, комплект водительских помощников, шесть подушек безопасности, мультимедийная система с навигатором, а также вентиляция передних и подогрев всех сидений.

В свою очередь у топового исполнения Supreme имеется в дополнение ещё и панорамная крыша, «противотуманки», электропривод переднего пассажирского сидения (регулировка в шести направлениях), расширенная подсветка салона, отличительные элементы декора красного цвета, информационно-развлекательная система с голосовым управлением и акустика с восемью динамиками.

Рекомендуемая розничная цена полноприводного кроссовера в версии Active составляет 2 879 900 рублей, а покупка Omoda C5 в комплектации Supreme обойдётся в 3 049 900 рублей (как отметили в местном представительстве, с учётом действующих скидок указанные исполнения можно приобрести за 2 559 900 и 2 699 900 рублей соответственно). Актуальный ценник базового варианта с передним приводом (Joy) равен 2 429 900 рублей, исполнения Lifestyle – 2 569 900 рублей, а покупка версии Ultimate обойдётся в 2 699 900 рублей.

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