В РФ стартовали продажи полноприводного кроссовера Exeed LX. Цена известна

На домашнем рынке кроссовер Exeed LX открывает линейку марки: там модель пережила рестайлинг в конце октября текущего года. В РФ предлагается SUV с внешностью предшественника, так как он вышел на наш рынок в марте текущего года. Сначала российские дилеры получили переднеприводные версии LX, а теперь настала очередь полноприводного варианта. Напомним, такой автомобиль получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в минувшем месяце, документ был выдан на автомобили китайского производства. В российском представительстве Exeed официально объявили о старте продаж нового исполнения кроссовера и назвали его цену.

На фото: Exeed LX AWD

Рекомендованная розничная цена модели в РФ составляет 3 750 000 рублей (указан ценник без учёта действующих финансовых программ и предложений). Отметим, согласно местному официальному сайту, в зависимости от комплектации, стоимость переднеприводного кроссовера Exeed LX варьируется в диапазоне от 2 999 900 до 3 299 900 рублей.



Полноприводный кроссовер Exeed LX получил оригинальные 19-дюймовые колёсные диски, красные тормозные суппорты, ещё у него есть панорамная крыша, кресла с подогревом и вентиляцией, электрохромное салонное зеркало заднего вида, система контроля качества поставляемого в салон воздуха и тонировка задних стёкол. Модели предлагается «зимний пакет», который дополнительно включает в себя обогрев лобового стекла, рулевого колеса, форсунок омывателя, а также функцию дистанционного запуска.



На фото: салон Exeed LX 1 / 3 На фото: салон Exeed LX 2 / 3 На фото: салон Exeed LX 3 / 3

Как Kolesa.ru сообщал ранее, у полноприводного SUV под капотом располагается бензиновая «турбочетвёрка» SQRF4J16 c непосредственным впрыском топлива (напомним, этот же двигатель представлен в линейке среднеразмерного внедорожника TXL). Объём мотора составляет 1,6 литра, мощность – 150 л.с., а максимальный крутящий момент – 275 Нм. Он идёт в комплекте с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. С места до «сотни» Exeed LX с полным приводом разгоняется за 10,2 секунды.



У новой версии Exeed LX есть система автоматически подключаемого полного привода с многодисковой муфтой. Она активируется при старте, во время разгона автомобиля, в случае пробуксовки колёс, либо бокового заноса и в различных других сложных климатических и дорожных ситуациях. Кроме того, есть и соответствующий ездовой режим – 4х4 (ещё в списке режимов числятся Эко, Комфорт, Спорт, Снег и Грунт).



Вариант AWD получил широкий набор помощников водителю. Адаптивный круиз-контроль позволяет поддерживать дистанцию до впереди идущего автомобиля. Минимальный установленный порог скорости – 30 км/ч. Ещё есть система предотвращения столкновений, предупреждающая об опасности (может распознавать другие ТС, пешеходов и велосипедистов) с помощью звукового сигнала; она также может использовать автономное замедление при необходимости.



В российской линейке Exeed также представлен большой кроссовер VX: минувшей осенью стало известно о том, что он получил новую топовую версию. У такого SUV стандартная техника, но он отличается за счёт иного дизайна экстерьера и расширенного списка оборудования.