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В России скоро появится полноприводный кроссовер Exeed LX

21.11.2022 505 0 0

Вместе с полным приводом предназначенный для РФ самый доступный паркетник суббренда Chery обрел новые мотор и коробку.

 

В родном Китае кроссовер Exeed LX, открывающий гамму марки, только что пережил полноценный рестайлинг. Нам SUV с новой внешностью в ближайшее время не светит, ведь до РФ модель добралась лишь в марте этого года. Зато в России скоро появится полноприводная версия, которой нет пока даже на домашнем рынке (гибрид для КНР с отдельным электромотором на задней оси в расчет не берем). Такой вариант вписан в Одобрение типа транспортного средства модели (ОТТС), обновленный сертификат действует с сегодняшнего дня, 21 ноября, он выдан на машины китайского производства. Отметим, российский офис Exeed полноприводный кросс LX официально еще не анонсировал, впрочем, не исключено, что в продажу новое исполнение поступит уже в этом году.

Актуальный Exeed LX для России. Длина – 4533 мм, ширина – 1848 мм, высота – 1690 мм, колесная база – 2650 мм
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Актуальный Exeed LX для России. Длина – 4533 мм, ширина – 1848 мм, высота – 1690 мм, колесная база – 2650 мм
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Актуальный Exeed LX для России. Длина – 4533 мм, ширина – 1848 мм, высота – 1690 мм, колесная база – 2650 мм
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Согласно ОТТС, полный привод положен Exeed LX с новыми для нашего кроссовера бензиновой «турбочетверкой» SQRF4J16 1.6 (c непосредственным впрыском) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Актуальный переднеприводный паркетник, напомним, у нас оснащается турбомотором SQRE4T15C 1.5 (с распределенным впрыском) мощностью 147 л.с. (210 Нм) в сочетании с вариатором. К слову, в Китае движок 1.6 TGDI имеется изначально, там он выдает 197 л.с. и 290 Нм. Но для России этот турбомотор, судя по сертификату, сильно «придушили», и в итоге он лишь чуть мощнее базового полуторалитрового турбодвигателя: отдача – 150 л.с. Зато максимальный крутящий момент по сравнению с кроссом для КНР «урезан» не так уж и сильно – 275 Нм. В России оба двигателя «питаются» АИ-92.

Актуальный Exeed LX для России
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Актуальный Exeed LX для России
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Актуальный Exeed LX для России
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В каких комплектациях предложат полноприводный LX – пока неизвестно. Переднеприводный кросс у нас стартовал в двух вариантах исполнения – Luxe и Prestige. А совсем недавно у паркетника с турбомотором 1.5 появилась третья, самая роскошная версия. Топовый вариант Exeed LX 2WD называется Prestige Plus, в арсенале такого кроссовера значатся аудиосистема Sony (у прочих – Arkamys), адаптивный круиз-контроль (у остальных комплектаций обычный «круиз»), системы предотвращения столкновений и предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения (Luxe и Prestige не положены).

Переднеприводный Exeed LX по прайсу сегодня стоит 2 999 900 – 3 399 900 рублей (без учета спецпредложений).

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