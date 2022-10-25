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Рестайлинг принёс кроссоверу Exeed LX новый салон и мощный мотор

25.10.2022 280 0 0

Самому доступному паркетнику премиального суббренда Chery также подправили внешность. На данный момент модернизированный кросс доступен только на домашнем рынке, да и там он пока объявлен спецверсией.

 

Кроссовер Exeed LX дебютировал в 2019 году, он открывает гамму марки. В 2021-м модель слегка доработали, и уже в таком виде она добралась до России (у нас продажи начались в этом году). А теперь на родине Exeed провели полноценный рестайлинг. Вообще, такой паркетник пока доступен лишь в лимитированной спецверсии, которая так и называется – Limited Edition, всего выпущено 100 экземпляров. Но позже аналогичные изменения получат и остальные исполнения.

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Особый кросс доступен с новым для модели бензиновым турбомотором 2.0 TGDI (машины с этим агрегатом носят индекс 400T), знакомым по другим SUV марки. На LX движок выдает 249 л.с. и 400 Нм, он сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой Getrag с двумя «мокрыми» сцеплениями. А вот полный привод так и не появился – только передний. Известно, что «турбочетверки» 1.5 TCI и 1.6 TGDI останутся, на дореформенном кроссе они выдают 156 и 197 л.с. соответственно (230 и 290 Нм), но для обновленной модели их могли и доработать. Дорестайлинговому кроссоверу с 1.5 TCI положен вариатор, двигатель 1.6 TGDI работает в паре с 7DCT.

Exeed LX обрел новый передний бампер и безрамочную радиаторную решетку, вдобавок изменилась накладка на заднем бампере. «Фишки» непосредственно спецверсии Limited Edition 400T – «бронзовые» круглые патрубки выпускной системы, выполненные в том же цвете надписи с названием марки и декоративная полоска спереди, красные тормозные суппорты и 19-дюймовые колеса нового дизайна. Габариты прежние: длина равна 4533 мм, ширина – 1848 мм, высота – 1699 мм, колесная база – 2670 мм.

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Салон полностью перекроили, тут новые передняя панель, руль, карты дверей и центральный тоннель. Еще заменили табло, хотя больше виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы не стали (каждый диагональю 12,3 дюйма). Мультимедиа теперь с процессором Qualcomm Snapdragon SA8155P, так что соображает она гораздо быстрее. Сенсорный блок управления «климатом» с шайбами упразднен, вместо него – сенсорная же полоска под дефлекторами вентиляции (как у Omoda C5). Еще LX достались ароматизатор воздуха и «спортивные» передние кресла с подогревом, вентиляцией и функцией «памяти». Особенности спецверсии – кислотно-зеленый декор.

Дореформенный Exeed LX
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Дореформенный Exeed LX
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Дореформенный Exeed LX
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Дореформенный Exeed LX
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Цена Exeed LX Limited Edition 400T в Китае начинается с отметки в 19 000 долларов.

В России LX сегодня представлен со 147-сильной «турбочетверкой» 1.5 и вариатором, по прайсу кросс стоит от 2 999 900 рублей (без учета акций). Обновленный паркетник у нас, вероятно, появится в следующем году.

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