Старт продаж кроссовера Omoda C5 в РФ: известны комплектации и цены

За самую доступную версию SUV китайской марки просят 2 429 900 рублей, а топовый вариант обойдётся не менее чем в 2 699 900 рублей.

О том, что в РФ появится новый суббренд Omoda , позиционирующийся в «сегменте high middle», в местном представительстве компании Chery рассказали в июне этого года. В роли первенца выступил компактный кроссовер Omoda C5 (на домашнем рынке продаётся как Chery Omoda 5): сегодня прошла официальная премьера российской версии модели. Чери рассекретила комплектации, а также назвала рекомендованные розничные цены С5.

На фото: Omoda C5

Приём заказов на новинку уже стартовал. В РФ Omoda C5 предложили в трёх комплектациях: базовой является Joy, стартовая цена такого кроссовера равна 2 429 900 рублей. В оснащение этой версии входят четыре подушки безопасности, 18-дюймовые литые диски, система ESP, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, навигатор, камера заднего вида, задний парктроник, отделка сидений тканью и кожей, обогрев передних кресел, рулевого колеса и лобового стекла, датчик света, а также функция дистанционного запуска двигателя с ключа.



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Средняя комплектация – Lifestyle – согласно прайс-листу, стоит 2 569 900 рублей. У такого кроссовера тоже 18-дюймовые колёсные диски, но с красными вставками, светодиодная головная оптика, «противотуманки», система камер кругового обзора, передний парктроник, мониторинг слепых зон, электропривод багажной двери, кожаный салон, вентиляция передних кресел, электропривод водительского сидения, подогрев заднего дивана, а также занавески безопасности (в общей сложности у версии шесть эйрбегов).



У топового исполнения Ultimate, чья стоимость начинается с 2 699 900 рублей, есть свои отличия от «младших» версий. Такой кроссовер Omoda C5 получил красные тормозные суппорты, а также возможность заказать двухцветную окраску кузова (за доплату). Ещё у этого варианта есть адаптивный круиз-контроль, комплекс электронных водительских помощников, люк, датчик дождя, коричневая отделка салона (у других комплектаций – чёрная), электропривод пассажирского переднего кресла и встроенный видеорегистратор.



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Как Kolesa.ru сообщал ранее, длина компактного кроссовера составляет 4400 мм, ширина – 1830 мм, а высота – 1588 мм. Расстояние между осями у него равно 2630 мм, дорожный просвет – 190 мм, а объём багажника – 378 литров. По габаритам он сравним с глобальным Skoda Karoq и Kia Seltos. В салоне российской версии Omoda C5 (по сравнению с китайским аналогом) иначе оформлены центральный тоннель (есть функция беспроводной зарядки смартфона, причём у всех версий), селектор коробки передач и передняя панель, прежними оставили пару дисплеев, диагональ каждого составляет 10,25 дюйма.



На фото: салон Omoda С5

В основе Omoda C5 лежит платформа T1X, знакомая по моделям материнской марки Chery – Tiggo 4 и Tiggo 7. В любой комплектации «начинка» едина: речь идёт о бензиновом 1,5-литровом турбомоторе мощностью 147 л.с. (крутящий момент – 210 Нм), который работает в паре с бесступенчатым «автоматом». На разгон с места до «сотни» кроссоверу требуется 9,9 секунды, а его максимальная скорость равна 195 км/ч. На выбор предлагается несколько ездовых режимов – Eco, Normal и Sport. Привод только передний.



Кроссоверы Omoda C5 будут поставлять в РФ из Китая, живые продажи стартуют в следующем месяце. В дальнейшем местная линейка суббренда расширится за счёт двух пока не названных новинок, известно, что это будет ещё один SUV и седан. Их выход на российский рынок по плану пройдёт до лета 2023 года.

