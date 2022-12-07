Новинки ×
  • Полноприводный кроссовер Exeed LX выйдет на рынок РФ уже на следующей неделе

Полноприводный кроссовер Exeed LX выйдет на рынок РФ уже на следующей неделе

07.12.2022 27 0 0

Местные дилеры китайского бренда уже начали принимать заказы на новую версию паркетника. Цены будут объявлены совсем скоро, 15 декабря.

Кроссовер Exeed LX, который на домашнем рынке, в Китае, открывает гамму бренда, пережил рестайлинг в конце октября текущего года. В России представлен SUV с другой внешностью, ведь эта модель вышла на рынок в марте текущего года (сейчас у дилеров есть переднеприводные версии LX). Полноприводная модификация ﻿получила одобрение типа транспортного средства﻿ (ОТТС) в прошлом месяце, документ был выдан на автомобили китайского производства. Теперь в российском представительстве Exeed официально объявили о старте сбора предзаказов на новинку.

На фото: полноприводный кроссовер Exeed LX для РФ

Новая версия Exeed LX оснащается бензиновой «турбочетвёркой» SQRF4J16 c непосредственным впрыском топлива (этот мотор есть в линейке представленного в РФ среднеразмерного внедорожника TXL). Объём двигателя равен 1,6 литра, мощность – 150 л.с., а максимальный крутящий момент – 275 Нм. В пару предлагается семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. На разгон с места до сотни такому Exeed LX требуется 10,2 секунды.

Автомобиль получил систему автоматически подключаемого полного привода с многодисковой муфтой. Она активируется при старте, во время разгона автомобиля, в случае пробуксовки колёс, либо бокового заноса и в различных других сложных климатических и дорожных ситуациях. Кроме того, есть и соответствующий ездовой режим – 4х4; ещё в этот список входят Эко, Комфорт, Спорт, Снег и Грунт.

В оснащение полноприводного кроссовера Exeed LX входят оригинальные 19-дюймовые колёсные диски, красные тормозные суппорты, панорамная крыша, сиденья с раздельным подогревом и вентиляцией, электрохромное салонное зеркало заднего вида, система контроля качества воздуха, тонировка окон второго ряда. В зимний пакет включён также обогрев лобового стекла, рулевого колеса, форсунок омывателя и дистанционный запуск двигателя.

У кроссовера есть расширенный набор систем помощи водителю ADAS. За счёт адаптивного круиз-контроля Exeed LX способен поддерживать дистанцию до впереди идущего автомобиля. Минимальный установленный порог скорости – 30 км/ч. В комплект входит также система предотвращения столкновений, которая предупреждает водителя об опасности с помощью звукового сигнала, а также при необходимости может использовать автономное замедление. Эта система способна распознавать не только другие ТС, но также и пешеходов с велосипедистами.

Напомним, актуальный переднеприводный паркетник, доступный в РФ в версиях Luxe, Prestige и Prestige+, предлагается с 1,5-литровым турбомотором SQRE4T15C с распределённым впрыском топлива. Его отдача составляет 147 л.с., а крутящий момент – 210 Нм. Этот двигатель работает в комплекте с бесступенчатой коробкой передач. Цена Exeed LX с передним приводом варьируется в диапазоне от 2 999 900 до 3 399 900 рублей (в зависимости от комплектации).

Цены полноприводного кроссовера компания намерена обнародовать 15 декабря, тогда же будет дан старт «живым» продажам новой версии Exeed LX. Предзаказ уже сейчас открыт во всех официальных дилерских центрах марки в РФ.

кроссовер Россия авторынок новинки Exeed Exeed LX

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии Что такое Лангепас – это люди, нефть и газ! Сегодня мы публикуем впечатления Алексея Жирухина и Сергея Лысенко о дне, который завершает первую половину пути «от скважины до потребителя», и расскажем о том, откуда Лангепас получил тако... 45 0 0 07.12.2022
Статьи / Авто с пробегом Ford Focus III c пробегом: парадный внешний вид, ржавое днище и слабая электрика В свое время Focus второго поколения российской сборки стал одной из первых народных иномарок в России. С тех пор утекло много воды, а легковой Ford давно покинул Россию. Третье поколение... 945 1 1 07.12.2022
Статьи / Обзор Большой и маленький: изучаем автобусы ГАЗель e-City и ГАЗ Citymax 9 Мы уже рассказывали о наиболее заметных автобусах международной выставки Busworld 2022, прошедшей недавно в Москве. Конечно, в рамках одного материала рассказать обо всех новинках подробно... 2638 0 2 06.12.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 18296 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 14657 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 11971 26 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings