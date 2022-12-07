Полноприводный кроссовер Exeed LX выйдет на рынок РФ уже на следующей неделе

Кроссовер Exeed LX, который на домашнем рынке, в Китае, открывает гамму бренда, пережил рестайлинг в конце октября текущего года. В России представлен SUV с другой внешностью, ведь эта модель вышла на рынок в марте текущего года (сейчас у дилеров есть переднеприводные версии LX). Полноприводная модификация ﻿получила одобрение типа транспортного средства﻿ (ОТТС) в прошлом месяце, документ был выдан на автомобили китайского производства. Теперь в российском представительстве Exeed официально объявили о старте сбора предзаказов на новинку.

На фото: полноприводный кроссовер Exeed LX для РФ

Новая версия Exeed LX оснащается бензиновой «турбочетвёркой» SQRF4J16 c непосредственным впрыском топлива (этот мотор есть в линейке представленного в РФ среднеразмерного внедорожника TXL). Объём двигателя равен 1,6 литра, мощность – 150 л.с., а максимальный крутящий момент – 275 Нм. В пару предлагается семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. На разгон с места до сотни такому Exeed LX требуется 10,2 секунды.



Автомобиль получил систему автоматически подключаемого полного привода с многодисковой муфтой. Она активируется при старте, во время разгона автомобиля, в случае пробуксовки колёс, либо бокового заноса и в различных других сложных климатических и дорожных ситуациях. Кроме того, есть и соответствующий ездовой режим – 4х4; ещё в этот список входят Эко, Комфорт, Спорт, Снег и Грунт.



В оснащение полноприводного кроссовера Exeed LX входят оригинальные 19-дюймовые колёсные диски, красные тормозные суппорты, панорамная крыша, сиденья с раздельным подогревом и вентиляцией, электрохромное салонное зеркало заднего вида, система контроля качества воздуха, тонировка окон второго ряда. В зимний пакет включён также обогрев лобового стекла, рулевого колеса, форсунок омывателя и дистанционный запуск двигателя.



У кроссовера есть расширенный набор систем помощи водителю ADAS. За счёт адаптивного круиз-контроля Exeed LX способен поддерживать дистанцию до впереди идущего автомобиля. Минимальный установленный порог скорости – 30 км/ч. В комплект входит также система предотвращения столкновений, которая предупреждает водителя об опасности с помощью звукового сигнала, а также при необходимости может использовать автономное замедление. Эта система способна распознавать не только другие ТС, но также и пешеходов с велосипедистами.



Напомним, актуальный переднеприводный паркетник, доступный в РФ в версиях Luxe, Prestige и Prestige+, предлагается с 1,5-литровым турбомотором SQRE4T15C с распределённым впрыском топлива. Его отдача составляет 147 л.с., а крутящий момент – 210 Нм. Этот двигатель работает в комплекте с бесступенчатой коробкой передач. Цена Exeed LX с передним приводом варьируется в диапазоне от 2 999 900 до 3 399 900 рублей (в зависимости от комплектации).



Цены полноприводного кроссовера компания намерена обнародовать 15 декабря, тогда же будет дан старт «живым» продажам новой версии Exeed LX. Предзаказ уже сейчас открыт во всех официальных дилерских центрах марки в РФ.

