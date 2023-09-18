Chery показала седан Fengyun A9, который будет дороже Arrizo 8

Компания Chery анонсировала новую серию Fengyun, созданную для электрифицированных моделей. К слову, китайцам это название хорошо знакомо: прежде такое имя носил седан (он же A11, Fulwin и Windcloud), который, по сути, был копией первого Seat Toledo и продержался на конвейере с 1999 по 2006 гг. Более того, известный в России Chery Amulet (A15) – это наследник того самого Chery Fengyun. Ну а первенцем линейки с возрожденным именем станет седан, который сама Чери пока заявила под индексом A9.

Chery Fengyun A9 1 / 3 Chery Fengyun A9 2 / 3 Chery Fengyun A9 3 / 3

На данный момент производитель распространил единственное официальное изображение грядущей четырехдверки, причем пока точно неизвестно: это уже серийная версия или еще только прототип, пусть и приближенный к производству. Как бы то ни было, но внешность Chery Fengyun A9 явно выполнят по мотивам концепта Chery Arrizo Star, который дебютировал в апреле этого года на Шанхайском автосалоне.



Так, «девятке» достанется аналогичное «табло» со множеством диодных элементов, похожими сделают и фары, хотя у A9 они будут крупнее, плюс в них появятся светодиодные же «треугольники». Другие особенности дизайна экстерьера – выдвижные ручки дверей и крупные колеса. Ну и еще на капоте красуется новая эмблема, при этом она стилизована под нынешний логотип марки Chery.

Концепт Chery Arrizo Star, представленный в апреле 2023 года 1 / 3 Концепт Chery Arrizo Star, представленный в апреле 2023 года 2 / 3 Концепт Chery Arrizo Star, представленный в апреле 2023 года 3 / 3

По предварительной информации, Chery Fengyun A9 будет подзаряжаемым гибридом с установкой C-DM (Chery Dual Mode), в состав которой войдут бензиновый турбомотор и трехступенчатая коробка DHT. Больше подробностей появится позже, а в продажу Fengyun A9 должен поступить до конца текущего года: очевидно, он окажется дороже нынешней флагманской легковушки марки – седана Chery Arrizo 8. Не исключено, что впоследствии новая четырехдверка доберется и до России, хотя и не факт, что под брендом материнской компании.

