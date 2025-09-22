Показан новый кроссовер Hongqi HS6: облик в фирменном стиле и гигантское табло

Принадлежащий концерну FAW бренд Hongqi готовится вывести на рынок новый гибридный кроссовер с индексом HS6. Фото и основные характеристики этой модели появились в каталоге Минпрома КНР в августе текущего года. А первый публичный показ провели в рамках открывшегося несколько дней назад авиасалона в китайском Чанчуне. Кстати, марка уже давно планировала выпустить кроссовер с индексом HS6: автомобиль с таким обозначением сертифицировали еще в 2023-м. Однако затем тот кросс превратился в Hongqi HS7 второго поколения.
Внешность нынешнего Hongqi HS6 выполнена в актуальном фирменном стиле, характерном для SUV бренда с ДВС. Впрочем, у нового кроссовера есть свои особенности. В частности, вместо внушительной радиаторной решетки – имитирующая ее глухая панель с вертикальными блестящими плашками. Сама решетка расположена непосредственно в бампере.
Длина Hongqi HS6 равна 4925 мм, ширина – 1970 мм, высота – 1740 мм, колесная база – 2925 мм. Таким образом, по своим габаритам новый кроссовер сопоставим со «вторым» HS7. Размеры последнего: 4995/1960/1760 мм, расстояние между осями – 2920 мм.
В пятиместном салоне HS6 установлены узкий приборный экран и гигантское табло мультимедиа, состоящее из двух тачскринов. На центральном тоннеле – прикрытый крышкой отсек, площадка для беспроводной зарядки и пара подстаканников. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок.
Силовая установка Hongqi HS6 включает бензиновый турбодвигатель 1.5 (150 л.с.). Об электромоторе (или моторах) информации пока нет. Некоторые китайские СМИ пишут, что новинку предложат с двумя вариантами батареи на выбор – емкостью 23,9 или 39,5 кВт*ч.
Полноценную премьеру Hongqi HS6 должен справить в ближайшее время.
