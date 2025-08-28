Кроссовер Hongqi HS7 второго поколения выходит на российский рынок, цены известны

Модель китайской марки предлагается на авторынке РФ в двух исполнениях – Deluxe и Executive. В компании пока рассекретили их стоимость в рамках «сезонного предложения».

Принадлежащий поднебесной компании FAW премиальный бренд Hongqi осенью прошлого года анонсировал несколько новинок, предназначенных для российского рынка. Одной из них стал кроссовер Hongqi HS7 второго поколения, который был представлен на домашнем рынке, в Китае, ещё в 2023 году. Теперь местный офис марки обнародовал цены и объявил о старте продаж этой модели в РФ.

На фото: Hongqi HS7 второго поколения 1 / 3 На фото: Hongqi HS7 второго поколения 2 / 3 На фото: Hongqi HS7 второго поколения 3 / 3

Кроссовер представлен на российском рынке в двух исполнениях. Стартовым является Deluxe, покупка такого Hongqi HS7 обойдётся в 4 790 000 рублей (марка указала стоимость в рамках «сезонного предложения», то есть уже с учётом действующих скидок). В список оборудования такого SUV входят: полностью светодиодная оптика, панорамная крыша с люком, премиальная акустическая система с 10 динамиками, салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения, обогрев боковых зеркал, электропривод багажной двери, трёхзонный климат-контроль, круговой обзор 360°, передние и задние датчики парковки.

Модель в базовом исполнении оснащается шестью подушками безопасности, информационно-развлекательной системой с тачскрином диагональю 12,6 дюйма, камерой в салоне и устройством для беспроводной зарядки смартфонов. Также новый Hongqi HS7 для РФ снабдили адаптивным круиз-контролем, функциями удержания в полосе, предупреждения о сходе и фронтальном столкновении, экстренного торможения, а ещё мониторингом слепых зон и состояния водителя, ассистентов при движении на спуске и при выезде задним ходом.

«Сезонный» ценник кроссовера в исполнении Executive составляет 4 990 000 рублей. Такой SUV дополнительно снабдили электрорегулировками рулевой колонки в четырёх направлениях и передних кресел – в десяти направлениях, а также памятью настроек. Для пассажиров, расположившихся сзади, предусмотрены выдвижные столики, кроме того, есть функция бесконтактного открывания багажной двери.

1 / 2 2 / 2

В салоне топ-версии есть декоративные вставки из натурального дерева, акустика с 12 динамиками, проекционный дисплей и система автоматической парковки. Список водительских помощников пополнили система предупреждения о наезде сзади и функция контроля безопасного открытия дверей. Как отметили в компании, такой Hongqi HS7 ещё получил амортизаторы с интеллектуальной регулировкой демпфирования.

На фото: салон Hongqi HS7 второго поколения 1 / 3 На фото: салон Hongqi HS7 второго поколения 2 / 3 На фото: салон Hongqi HS7 второго поколения 3 / 3

Габаритная длина новинки составляет 4995 мм (на 40 мм меньше, чем у HS7 первой генерации), а расстояние между осями – 2920 мм (на 88 мм меньше). Объём багажного отделения при полностью сложенных втором и третьем рядах сидений – 3117 литров.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Hongqi HS7 второго поколения, предназначенный для российского рынка, оснащается бензиновым 2,0-литровым турбомотором с непосредственным впрыском топлива. Он работает в составе MHEV-системы в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором. Максимальная отдача составляет 245 л.с., крутящий момент – 380 Нм. В пару предлагается классическая восьмиступенчатая автоматическая коробка передач Aisin. На разгон с места до «сотни» кроссоверу требуется 8,8 секунды. Привод – полный с гидравлической муфтой BorgWarner.