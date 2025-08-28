Новинки ×
  • Кроссовер Hongqi HS7 второго поколения выходит на российский рынок, цены известны

Кроссовер Hongqi HS7 второго поколения выходит на российский рынок, цены известны

28.08.2025 62 0 0

Модель китайской марки предлагается на авторынке РФ в двух исполнениях – Deluxe и Executive. В компании пока рассекретили их стоимость в рамках «сезонного предложения».

Принадлежащий поднебесной компании FAW премиальный бренд Hongqi осенью прошлого года анонсировал несколько новинок, предназначенных для российского рынка. Одной из них стал кроссовер Hongqi HS7 второго поколения, который был представлен на домашнем рынке, в Китае, ещё в 2023 году. Теперь местный офис марки обнародовал цены и объявил о старте продаж этой модели в РФ.

На фото: Hongqi HS7 второго поколения
1 / 3
На фото: Hongqi HS7 второго поколения
2 / 3
На фото: Hongqi HS7 второго поколения
3 / 3

Кроссовер представлен на российском рынке в двух исполнениях. Стартовым является Deluxe, покупка такого Hongqi HS7 обойдётся в 4 790 000 рублей (марка указала стоимость в рамках «сезонного предложения», то есть уже с учётом действующих скидок). В список оборудования такого SUV входят: полностью светодиодная оптика, панорамная крыша с люком, премиальная акустическая система с 10 динамиками, салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения, обогрев боковых зеркал, электропривод багажной двери, трёхзонный климат-контроль, круговой обзор 360°, передние и задние датчики парковки.

Модель в базовом исполнении оснащается шестью подушками безопасности, информационно-развлекательной системой с тачскрином диагональю 12,6 дюйма, камерой в салоне и устройством для беспроводной зарядки смартфонов. Также новый Hongqi HS7 для РФ снабдили адаптивным круиз-контролем, функциями удержания в полосе, предупреждения о сходе и фронтальном столкновении, экстренного торможения, а ещё мониторингом слепых зон и состояния водителя, ассистентов при движении на спуске и при выезде задним ходом.

«Сезонный» ценник кроссовера в исполнении Executive составляет 4 990 000 рублей. Такой SUV дополнительно снабдили электрорегулировками рулевой колонки в четырёх направлениях и передних кресел – в десяти направлениях, а также памятью настроек. Для пассажиров, расположившихся сзади, предусмотрены выдвижные столики, кроме того, есть функция бесконтактного открывания багажной двери.

1 / 2
2 / 2

В салоне топ-версии есть декоративные вставки из натурального дерева, акустика с 12 динамиками, проекционный дисплей и система автоматической парковки. Список водительских помощников пополнили система предупреждения о наезде сзади и функция контроля безопасного открытия дверей. Как отметили в компании, такой Hongqi HS7 ещё получил амортизаторы с интеллектуальной регулировкой демпфирования.

На фото: салон Hongqi HS7 второго поколения
1 / 3
На фото: салон Hongqi HS7 второго поколения
2 / 3
На фото: салон Hongqi HS7 второго поколения
3 / 3

Габаритная длина новинки составляет 4995 мм (на 40 мм меньше, чем у HS7 первой генерации), а расстояние между осями – 2920 мм (на 88 мм меньше). Объём багажного отделения при полностью сложенных втором и третьем рядах сидений – 3117 литров.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Hongqi HS7 второго поколения, предназначенный для российского рынка, оснащается бензиновым 2,0-литровым турбомотором с непосредственным впрыском топлива. Он работает в составе MHEV-системы в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором. Максимальная отдача составляет 245 л.с., крутящий момент – 380 Нм. В пару предлагается классическая восьмиступенчатая автоматическая коробка передач Aisin. На разгон с места до «сотни» кроссоверу требуется 8,8 секунды. Привод – полный с гидравлической муфтой BorgWarner.

кроссовер Россия Китай авторынок новинки Hongqi Hongqi HS7
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Тюнинг Почти тысяча лошадиных сил и холодильник из Формулы 1: тюнинг Nissan 200SX для RDS GP Есть в Гран-При Российской Дрифт Серии очень интересный автомобиль, который отличается от других и своим уникальным внешним видом, и своей небанальной начинкой. Это Nissan 200SX Артема Лейти... 757 2 1 28.08.2025
Статьи / Авто и технологии Одна педаль и нулевая гравитация: изучаем современные технологии на примере EXEED EXLANTIX ET Несмотря на то, что бензиновые моторы пока еще прочно держат свое место под капотами автомобилей, рыночная доля машин без электрических «добавок» непрерывно снижается. Причем значительную ро... 176 0 0 28.08.2025
Статьи / Практика Не надо – стоим, надо – не едем: что ломается в стояночном тормозе и как его проверить Бывало ли у вас такое: прекрасное утро, вы торопитесь на работу, прыгаете в автомобиль, запускаете двигатель, включаете передачу, а машина не движется? Вы начинаете нервничать, перепроверяя... 317 0 1 27.08.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 8496 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Почти как Dargo, только лучше: первый тест-драйв Haval H7 Haval DaGou второго поколения, он же Big Dog, на китайском рынке появился ещё в 2023 году, а теперь «Большой пёс» добрался и до России. Правда, глобальная версия кроссовера стала в итоге отд... 7852 7 6 18.04.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando KG Mobility – это бывший SsangYong. То есть, корейская марка. И это, конечно, хорошо: нам очень не хватает автопроизводителей из разных стран. И не будем скрывать: Korando произвел приятное... 6701 7 3 04.05.2025
Обсуждаемое
20 Не все любят морепродукты: история разработки и особенности Infiniti F...
10 Менять – не переменять: когда исключения станут правилом
7 Кошачьи глазки, два планшета и джойстик под рулем: тест-драйв Tenet T8
Новые комментарии
Change privacy settings