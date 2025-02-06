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Кроссовер Hongqi HS7 нового поколения: подробности о версии для России

06.02.2025 151 0 1

На российском рынке премиальный кроссовер Hongqi второго поколения предложат с двухлитровым турбомотором, у которого вдобавок имеется «мягкогибридный» довесок.

Накануне местный офис марки Hongqi (бренд принадлежит концерну FAW) анонсировал скорое возвращение в РФ минивэна HQ9 – эта модель уже получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). А сегодня компания объявила о том, что сертификацию прошел еще и кроссовер Hongqi HS7 нового, второго по счету поколения. На наш рынок SUV должен выйти до конца первого полугодия.

Напомним, в Китае «второй» HS7 дебютировал в 2023 году, и он проще предшественника, который тоже был представлен в России. Свежий кроссовер построен на переднеприводной «поперечной» платформе, тогда как в основе «первого» HS7 лежит «тележка» с продольным расположением мотора и основным задним приводом. Длина модели второго поколения равна 4995 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1760 мм, колесная база – 2920 мм. Для сравнения, размеры предшественника: 5035/1989/1778 мм, расстояние между осями – 3008 мм.

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Среди особенностей внешности нового Hongqi HS7 – гигантская радиаторная решетка с вертикальными плашками, двухъярусная головная оптика и массивная блестящая вставка, объединяющая задние фонари. Главная фишка внутри – вертикальный тачскрин мультимедийной системы. В России новый HS7 предложат в пяти- или семиместном исполнении, при этом в Китае у модели еще имеется шестиместная версия. 

Кроссовер будет доступен с бензиновым турбомотором 2.0 с непосредственным впрыском. У двигателя вдобавок есть «мягкогибридный» довесок в виде 48-вольтового стартер-генератора. На версии для России мотор выдает 245 л.с. и 380 Нм (в Китае – 252 л.с. и те же 380 Нм). Очевидно, как и на родине, в РФ модель будет иметь классический восьмиступенчатый автомат. 

В Китае HS7 бывает с передним или полным приводом, но в Россию вполне могут привезти только полноприводный кроссовер. А еще на домашнем рынке можно купить подзаряжаемый гибрид PHEV, однако для нас такое исполнение не заявлено.

Больше подробностей о российском Hongqi HS7 нового поколения появится ближе к дате старта продаж.

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