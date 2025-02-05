Роскошный минивэн Hongqi HQ9 скоро вернётся на российский рынок

Как и прежде, в России однообъемник премиального суббренда концерна FAW будет доступен с двухлитровым турбомотором и классическим автоматом.

Минивэн Hongqi HQ9 уже был представлен в РФ – официальные продажи стартовали осенью 2023 года. Но тогда в страну ввезли небольшую партию машин. Как отметили в местном офисе марки, это было сделано «с целью оценить потенциальный спрос». Теперь же компания решилась на полномасштабный запуск вэна. Объявлено, что Hongqi HQ9 уже получил ОТТС (Одобрение типа транспортного средства).

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Напомним, в Китае минивэн дебютировал в 2022 году. Длина модели равна 5222 мм, ширина – 2005 мм, высота – 1935 мм, колесная база – 3200 мм. У Hongqi HQ9 семиместный салон, кресла расположены по схеме 2+2+3.

Как и раньше, на нашем рынке минивэн будет доступен с бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 245 л.с. и классическим восьмиступенчатым автоматом. К слову, двигатель привезенного ранее HQ9 еще имел «мягкогибридный» довесок, но в свежем релизе он не упомянут. Также отметим, что на родине бренда модель бывает и в виде полноценного подзаряжаемого гибрида PHEV.

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Состав комплектаций вернувшегося вэна раскроют позже. Прежде для Hongqi HQ9 в РФ в зависимости от исполнения были предусмотрены панорамная крыша, массажер сидений, трехзонный климат-контроль, проекционный дисплей, система активного шумоподавления, камеры кругового обзора, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль, система автоторможения.

Точную дату начала продаж также назовут позднее, равно как и новые цены. В 2023 году Hongqi HQ9 стартовал в России с ценой от 7 890 000 рублей.

Между тем в текущем году бренд Hongqi представит в РФ и совершенно новые модели. Среди них – крупный лифтбек Hongqi H6.