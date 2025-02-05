Роскошный минивэн Hongqi HQ9 скоро вернётся на российский рынок

Минивэн Hongqi HQ9 уже был представлен в РФ – официальные продажи стартовали осенью 2023 года. Но тогда в страну ввезли небольшую партию машин. Как отметили в местном офисе марки, это было сделано «с целью оценить потенциальный спрос». Теперь же компания решилась на полномасштабный запуск вэна. Объявлено, что Hongqi HQ9 уже получил ОТТС (Одобрение типа транспортного средства).
Напомним, в Китае минивэн дебютировал в 2022 году. Длина модели равна 5222 мм, ширина – 2005 мм, высота – 1935 мм, колесная база – 3200 мм. У Hongqi HQ9 семиместный салон, кресла расположены по схеме 2+2+3.
Как и раньше, на нашем рынке минивэн будет доступен с бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 245 л.с. и классическим восьмиступенчатым автоматом. К слову, двигатель привезенного ранее HQ9 еще имел «мягкогибридный» довесок, но в свежем релизе он не упомянут. Также отметим, что на родине бренда модель бывает и в виде полноценного подзаряжаемого гибрида PHEV.
Состав комплектаций вернувшегося вэна раскроют позже. Прежде для Hongqi HQ9 в РФ в зависимости от исполнения были предусмотрены панорамная крыша, массажер сидений, трехзонный климат-контроль, проекционный дисплей, система активного шумоподавления, камеры кругового обзора, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль, система автоторможения.
Точную дату начала продаж также назовут позднее, равно как и новые цены. В 2023 году Hongqi HQ9 стартовал в России с ценой от 7 890 000 рублей.
Между тем в текущем году бренд Hongqi представит в РФ и совершенно новые модели. Среди них – крупный лифтбек Hongqi H6.
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