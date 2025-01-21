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  • Лифтбек Hongqi H6 скоро появится в продаже на российском рынке: подробности

Лифтбек Hongqi H6 скоро появится в продаже на российском рынке: подробности

21.01.2025 88 0 0

В конце прошлого года пятидверка премиальной китайской марки получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в РФ.

В российском представительстве Hongqi ранее подвели итоги прошлого года. Так, в 2024-м клиентам в РФ было передано в общей сложности 7220 автомобилей: этот результат на 113% больше по сравнению с показателем предыдущего года. При этом 49% от всего объёма приходится на корпоративные продажи. В списке лидеров бренда в стране числятся дореформенный кроссовер HS5 (продано 2875 шт.), а также бизнес-седан H5 (2587 шт.).

На фото: Hongqi H6

Компания в октябре прошлого года официально анонсировала несколько новинок для российского рынка. Одной из них станет лифтбек Hongqi H6, ближайшим родственником которого является четырёхдверка H5. В родном Китае большой лифтбек H6 дебютировал ещё в конце 2022 года, а в продажу поступил весной 2023-го. Версия для российского рынка получила ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) в конце прошлого месяца.

Как рассказали сегодня в местном представительстве Hongqi, на авторынок РФ большой лифтбек H6 выйдет весной-летом текущего года. Его габаритная длина составляет 4990 мм, ширина – 1876 мм, высота – 1450 мм, а расстояние между осями равно 2920 мм. Снаряженная масса автомобиля – 1740 кг.

Hongqi H6 оснащается бензиновым 2,0-литровым турбомотором, отдача которого в российской спецификации составляет 245 л.с., а его максимальный крутящий момент равен 380 Нм. В пару ему предлагается классическая восьмиступенчатая автоматическая коробка передач с гидротрансформатором. На разгон с места до «сотни» этому лифтбеку требуется менее семи секунд.

Пятидверка имеет покатую крышу, капот с выштамповками и вертикальной хромированной вставкой по центру, которая проходит через верхнюю часть переднего бампера и массивную радиаторную решётку. «Гриль» визуально соединён с небольшим воздухозаборником в нижней части. Головная оптика имеет сложную форму со светодиодными «клыками». Задние фонари соединены между собой тонкой перемычкой, проходящей через всю ширину кормы. Некоторым исполнениям доступна двухцветная окраска кузова.

Оформление интерьера у Hongqi H6 примерно такое же, как у нынешнего седана H5. Здесь можно увидеть аналогичную переднюю панель с горизонтально вытянутыми дефлекторами вентиляции по центру, виртуальным щитком приборов и большой планшет, исполняющий роль тачскрина информационно-развлекательной системы. Модель оснащается активной подвеской Continuous Damping Control (CDC), которая меняет настройки в зависимости от данных о дорожном покрытии и скорости автомобиля.

На фото: салон Hongqi H5 (версии для российского рынка)

Информация о ценах и комплектациях H6 в РФ появится позднее. Отметим, рекомендованная розничная стоимость ближайшего родственника, седана Hongqi H5, равна в России 4 790 000 рублей. Напомним, в текущем году на местный рынок также должны выйти кроссовер HS7 второго поколения и седан L1. В дальнейшем линейку пополнит ещё полноприводная четырёхдверка H9.

Россия Китай авторынок ДВС лифтбек Hongqi Hongqi H6

 

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