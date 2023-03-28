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  • Большой лифтбек от премиального суббренда FAW выходит на рынок. Может добраться до РФ

Большой лифтбек от премиального суббренда FAW выходит на рынок. Может добраться до РФ

28.03.2023 228 0 0

Стоимость «пятидверки» в Китае стартует с отметки 194 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,2 млн рублей по текущему курсу. Топовая версия обойдётся в 241 800 юаней (около 2,7 млн рублей).

Марка Hongqi (читается «хунцы», а в переводе с китайского означает «красное знамя») принадлежит китайскому государственному концерну FAW (First Automotive Works). Одной из недавних новинок люксового бренда стал большой лифтбек H6: официальная премьера прошла в конце прошлого года. Теперь производитель сообщил о старте продаж «пятидверки» на домашнем рынке и назвал цены.

На фото: Hongqi H6

Hongqi H6 представлен в Поднебесной в четырёх комплектациях, цена варьируется в диапазоне от 194 800 до 241 800 юаней (эквивалентно примерно 2,2 – 2,7 млн рублей со текущему курсу). Палитра включает в себя восемь двухцветных вариантов окраса кузова и пару однотонных.

В список оснащения входят система автоматического складывания, обогрев и электрорегулировка боковых зеркал, электропривод пятой двери, многофункциональный руль, функция беспроводной зарядки смартфона, кресла с электрорегулировками, комплект подушек безопасности (включая «эйрбег» для коленей водителя), тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 12,6 дюйма, система слежения за состоянием водителя и т.д. У топового исполнения дополнительно имеются подрулевые лепестки переключения передач, обогрев руля, система кругового обзора, сеть 5G и функция массажа в водительском сиденье.

У большого премиального лифтбека длина равна 4990 мм, ширина – 1880 мм, а высота – 1455 мм. Расстояние между осями составляет 2920 мм. Как Kolesa.ru сообщал ранее, оформление интерьера у Hongqi H6 примерно такое же, как у актуального седана H5. Новой «пятидверке» достались аналогичная передняя панель с горизонтально вытянутыми дефлекторами вентиляции по центру и с такой же мультимедиа. Рулевое колесо имеет усечённое дно, кроме того, салон получил красную подсветку.

На фото: салон Hongqi H6

Оформление экстерьера Hongqi H6 выполнено в соответствии с актуальным фирменным стилем марки: у лифтбека двухъярусная головная оптика и огромная радиаторная решётка с вертикальными ламелями и узором в виде крупной сетки между линиями. Автомобиль снабдили 18- и 19-дюймовыми колёсными дисками необычного дизайна, а также парой трапециевидных патрубков выхлопной системы (они находятся по центру нижней части заднего бампера).

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Hongqi H6 оснащается бензиновой 2,0-литровой «турбочетвёркой» в двух вариантах форсировки – 224 и 252 л.с., максимальный крутящий момент равен 340 и 380 Нм соответственно. В пару предлагается безальтернативный восьмиступенчатый «автомат». С «младшей» версией разгон с места до сотни занимает 7,8 секунды, с более мощным вариантом – 6,8 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 230 км/ч (вне зависимости от двигателя).

Ранее люксовый суббренд FAW уже объявил о выходе на российский рынок: пока что ОТТС получили две модели – паркетник HS5 и роскошный седан H9. В дальнейшем в РФ могут появиться лифтбек H6, а также минивэн HQ9. Недавно в СМИ появилась информация о том, что модели Hongqi могут начать собирать на мощностях бывшего завода Mercedes-Benz в Подмосковье. Впрочем, официального подтверждения этому пока не поступало.

Россия Китай авторынок новинки лифтбек FAW Hongqi

 

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